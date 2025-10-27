Els ximpanzés prenen alcohol a la selva: l'equivalent a dues copes al dia
Els investigadors descobreixen que la dieta d'aquests simis conté alts nivells d'etanol
Joan Lluís Ferrer
Els ximpanzés prenen alcohol, i no en petites quantitats precisament. No obstant això, no necessiten destapar cap ampolla de licor, ja que ingereixen aquesta substància a través de la seva dieta habitual a la selva. Els científics han descobert, en tot cas, que l'alcohol que consumeixen aquests animals equival a dues copes diàries, cosa que ha constituït una autèntica sorpresa.
Els primers mesuraments del contingut d'etanol que tenen les fruites habitualment consumides pels ximpanzés al seu hàbitat africà nadiu demostren que aquests animals podrien consumir fàcilment l'equivalent a més de dues begudes alcohòliques estàndard al dia, segons investigadors de la Universitat de Califòrnia, als EUA.
No és clar si aquests animals busquen deliberadament fruites que tinguin alts nivells d'etanol, que acostumen a ser fruites més madures i amb més sucres. Tot i això, la quantitat d'etanol que hi ha en moltes espècies de fruites que consumeixen habitualment suggereix que l'alcohol forma part de la seva dieta habitual. I és més: probablement també formava part de la dels nostres ancestres humans.
Els ximpanzés mascles i femelles consumeixen al voltant de 14 grams d'etanol pur al dia a la seva dieta
"A tot arreu, els ximpanzés mascles i femelles consumeixen al voltant de 14 grams d'etanol pur al dia en la seva dieta, cosa que equival a una beguda alcohòlica estàndard", va afirmar Aleksey Maro, de l'esmentada universitat. "En ajustar la massa corporal, atès que els ximpanzés pesen uns 40 quilos davant dels 70 quilos d'un humà típic, la xifra puja gairebé a dues begudes", ha aclarit.
Una beguda alcohòlica estàndard conté 14 grams d'etanol, independentment de la mida corporal del consumidor, encara que a gran part d'Europa l'estàndard és de 10 grams.
Les 21 espècies de fruita analitzades en dues ubicacions on es van estudiar els ximpanzés -Ngogo a Uganda i Taï a Costa d'Ivori- tenien un contingut mitjà d'alcohol de 0,26% en pes. Els primatòlegs que han estudiat ximpanzés en aquests llocs estimen que els animals consumeixen al voltant de 4,5 quilograms de fruita al dia, de mitjana, i que la fruita constitueix aproximadament tres quartes parts de la dieta.
Els investigadors també van registrar, per a cadascun d'aquests llocs, la proporció aproximada de cada mena de fruita a la dieta dels animals. Aquesta informació va permetre als biòlegs de Berkeley calcular una taxa mitjana de consum d'etanol a la dieta.
"Els ximpanzés consumeixen entre el 5% i el 10% del seu pes corporal al dia en fruita madura, per la qual cosa fins i tot concentracions baixes produeixen un total diari elevat: una dosi substancial d'alcohol", va afirmar Robert Dudley, professor de biologia integrativa de la Universitat de Califòrnia a Berkeley. "Si els ximpanzés consumeixen mostres aleatòries de fruita madura, aquesta serà la seva taxa de consum mitjana, independentment de la seva preferència per l'etanol. Però si prefereixen fruites més madures o amb més contingut de sucre, aquest és fins i tot un límit conservador per a la taxa probable d'ingestió d'etanol".
També ho feien els antics humans
El consum de fruita es produeix al llarg del dia sense que els ximpanzés mostrin signes evidents d'intoxicació, va explicar Maro. De fet, perquè un ximpanzé s'emborratxi, hauria de menjar tanta fruita que se li inflaria l'estómac. Tot i això, l'exposició crònica a nivells baixos suggereix que els ancestres comuns dels humans i els ximpanzés —el nostre parent viu més proper entre els simis— també van estar exposats diàriament a l'alcohol procedent de la fruita en fermentació, un nutrient que falta en la dieta dels ximpanzés en captivitat i de molts humans.
L'atracció humana per l'alcohol probablement va sorgir d'aquesta herència dietètica del nostre ancestre comú amb els ximpanzés
"Els ximpanzés consumeixen una quantitat d'alcohol similar a la que consumiríem nosaltres si mengéssim aliments fermentats diàriament", va afirmar Maro. "L'atracció humana per l'alcohol probablement va sorgir d'aquesta herència dietètica del nostre ancestre comú amb els ximpanzés", va afegir. L'estudi s'ha publicat a la revista Science Advances.
La hipòtesi del "mico borratxo"
Dudley va començar a sospitar fa més de 20 anys que la gana humana per l'alcohol s'heretava dels nostres avantpassats primats, i va escriure un llibre el 2014 sobre la seva teoria: "El mico borratxo: Per què bevem i abusem de l'alcohol". Aquesta hipòtesi del "mico borratxo" va generar escepticisme entre molts científics, en particular entre aquells que estudien primats, els quals sostenien que els ximpanzés i altres primats no mengen fruita fermentada ni nèctar. Aquests nutrients solen contenir alcohol produït pel llevat que metabolitza el sucre, igual que el llevat fermenta el suc de raïm ensucrat per convertir-lo en vi.
Però, amb el pas dels anys, la teoria de Dudley ha guanyat cada cop més adeptes. Ara, més primatòlegs informen haver vist micos i simis menjar fruita fermentada, una pràctica que es va registrar a principis d'aquest any entre ximpanzés a Guinea Bissau. Els investigadors també han publicat articles sobre la preferència per l'alcohol que tenen els primats en captivitat.
