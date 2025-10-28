El poble més bonic del món per Nadal: té sis mercats de Noel i carrers amb canals
Una ciutat plena d’història, és la destinació perfecta per visitar amb els més petits de casa
Laia Póo Alegret
Desembre és un mes ideal per viatjar a Europa i descobrir alguna de les ciutats que, durant les setmanes prèvies a Nadal, es converteixen en escenaris que talment podrien ser una postal o una il·lustració de conte. Una d'aquestes destinacions imprescindibles és a Alsàcia, a menys de 20 km de la frontera amb Alemanya. Aquí, entre vinyes i castells, s’hi amaga una de les ciutats més màgiques de tot França. I quan arriba Nadal, brilla amb una llum especial. Preparat per fer aquest viatge meravellós a una ciutat de cases plenes de colors, entremats de fusta, canals i sis mercats de Noel?
Estem parlant de Colmar. Amb poc més de 70.000 habitants, té el sobrenom de la Petite Venise i qualsevol moment de l'any és bonic passejar-hi. Però cada desembre, s'hi afegeix un extra: els seus carrers s’omplen de garlandes, música i olors de canyella, mentre sis mercats nadalencs converteixen el centre històric en un autèntic paradís hivernal. Cada racó sembla fet per fer-ne una postal: des de les paradetes d’artesania fins a les taules de vi que escampen el perfum del vi calent i els dolços típics d’Alsàcia.
Ara bé, ves ben abrigat. Les temperatures a Colmar en aquesta època de l'any poden baixar fins als-2 °C i 6 °C, sovint amb boira, gel o neu lleugera. La roba tèrmica, el gorro, la bufanda i els guants no et sobraran.
L'arbre de Nadal més icònic de Colmar
Davant la mítica Maison dite “Au Pèlerin” —la coneguda Casa Rosa— s’aixeca l’arbre de Nadal més icònic de Colmar, un avet gegant ple de llums i boles de colors que és punt de parada obligada per a qualsevol viatger. I a pocs metres, la Rue des Marchands es transforma en un escenari de conte quan es fa fosc: finestres il·luminades, façanes decorades i un ambient de pura màgia.
Patinar al cor de la ciutat
Si t’agrada viure el Nadal a fons, a la Place Rapp trobaràs una gran pista de gel (entrada 5 € amb patins) i un petit parc d’atraccions amb carrusel i muntanya russa per a tota la família. I si vols veure Colmar des d’una altra perspectiva, la nòria del parc Montagne Verte (també 5 €) ofereix unes vistes espectaculars del seu enllumenat.
Durant les festes, Colmar es converteix en una ciutat de conte de fades, un lloc on tot brilla i on el Nadal es viu amb intensitat. Si busques un destí màgic per aquestes dates, prepara’t per enamorar-te d’Alsàcia... i per voler tornar-hi cada any.
Quan és la millor època per descobrir Colmar?
Els mercats de Nadal de Colmar solen obrir a finals de novembre (cap al dia 22–24) i duren fins a Cap d’Any. El moment ideal és entre l’1 i el 20 de desembre, quan encara hi ha ambient però no tanta gent com just abans de Nadal. Tingues en compte que, a finals de novembre o primers de desembre, ja hi ha llumetes, decoracions i activitats a tot arreu.
Els sis mercats nadalencs de Colmar
1. Place Jeanne de l’Arc
A prop de l’església de Sant Mateu, aquest mercat està especialitzat en la gastronomia alsaciana, amb productes locals i dolços tradicionals com el foie gras, les galetes, el pa de gingebre, els embotits o el vin chaud (vi calent aromàtic típic d’aquestes dates).
Les casetes de fusta dels paradistes recreen un poblet tradicional alsacià, amb decoracions i fins i tot un petit ramat de cabres.
2. Place des Dominicains
Situat en una de les places més antigues i boniques de la ciutat, al voltant de la imponent església gòtica dels Dominics, és el mercat nadalenc més gran de Colmar, amb més de 60 parades. A més de tastar i comprar productes locals, s’hi poden trobar articles d’artesania, decoracions nadalenques i joguines tradicionals.
El mercat ofereix música nadalenca i una petita nòria per als més petits. A la nit, les vidrieres de l’església s’il·luminen des de dins, creant un espectacle màgic.
3. Rue de la Montagne Verte
Inicialment ubicat a la plaça de la catedral, aquest mercat gurmet es va traslladar fa uns anys a uns carrers propers. Hi trobem nou casetes, cadascuna amb un xef especialitzat en cuina nadalenca i alsaciana. Amb preus més econòmics que els restaurants, ofereix des de dolços i pastissos fins a embotits i ostres, sent les tartes flambée el producte estrella.
Sovint s’hi instal·la una petita fira amb atraccions per als infants.
4. Edifici del Koïfhus
Construït l’any 1480, era l’antiga duana de Colmar. Dividit en dues plantes (la inferior acull el Museu del Joguet), el seu mercat nadalenc és l’únic interior de la ciutat. Perfecte per comprar regals, amb una vintena de parades d’artesans locals que exposen ceràmica, vidre, fusta d’ebre, joies i joguines fetes a mà.
5. Place de l’Ancienne Douane
A l’exterior del Koïfhus hi ha aquesta plaça, que pren el nom de l’edifici. El mercat, amb unes 50 casetes, s’organitza al voltant de la font de Schwendi i ofereix decoracions, joguines i menjar típic de la regió. És un dels llocs millor decorats de Colmar, amb un petit canal visible i una gran fira d’atraccions. Quan cau la nit, la il·luminació de colors del Koïfhus fa d’aquest espai un racó encara més màgic.
6. Petite Venise
Aquest mercat, pensat especialment per als nens, se situa al centre del barri conegut com la “Petita Venècia”, a la vora del canal del riu Lauch. Amb casetes que semblen tretes d’un conte, s’hi venen peluixos, joguines, pa de gingebre i tot tipus de llaminadures. També hi ha actuacions de nadales en directe, un gran pessebre animat, una petita granja d’animals i una bústia gegant perquè els infants hi deixin la carta per al Pare Noel. La gran atracció és el carrusel de cavallets de fusta, que recrea un passeig a cavall pel bosc.
Com arribar a Colmar?
Durant Nadal, Colmar és una ciutat de somni: un escenari ple de màgia, tradició i encant que converteix cada carrer en una postal viva de l’esperit nadalenc. En cotxe, es troba a uns 1.060 quilòmetres de Barcelona i suposa unes deu hores de viatge. En avió, es pot volar fins als aeroports de Basilea-Mulhouse-Friburg (a 60 km) o Estrasburg (a 70 km). En tren, Colmar està ben connectada amb Estrasburg (30 min) i París (2 h 20 min).
A tenir en compte: si hi vas en cotxe, no deixis de visitar Eguisheim, Riquewihr i Ribeauvillé.
