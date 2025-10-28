Quant cobra un autònom de baixa? Aquestes són les xifres del 2025
Si ets autònom i estàs preocupat per haver d’agafar una baixa, això és el que has de saber
Cristian Miguel Villa
Ser autònom no és fàcil a Espanya: els ingressos irregulars i les quotes elevades fan que no sigui un mercat apte per a tothom. I si a això hi afegim la preocupació per una possible baixa, la situació no millora gens.
Si ets autònom i vols demanar una baixa, això és el que has de saber
Per començar a entendre quant cobra un autònom quan està de baixa, cal partir de la base reguladora corresponent, que normalment es calcula segons la base de cotització del mes anterior a la baixa.
Aquesta base es divideix entre 30 dies, i s’apliquen els següents percentatges:
- Per una baixa comuna de 1 a 3 dies, no es cobra res.
- Del quart al vintè dia, es cobra el 60% de la base reguladora.
- A partir del dia 21, es cobra el 75%.
En un altre escenari, si la baixa és per accident laboral o malaltia professional directament vinculada amb l’activitat, l’autònom cobra el 75% de la base reguladora des del primer dia.
Hi ha també casos excepcionals on l’autònom pot cobrar el 100% de la base reguladora, com en baixes per maternitat, paternitat o risc durant l’embaràs.
Exemple pràctic
Si prenem com a referència una base de cotització baixa, d’uns 650 euros mensuals, en dividir-la entre 30 obtenim 21,6 euros al dia. Però el que efectivament es cobra dependrà del percentatge segons els dies de baixa.
Així doncs, quan un autònom ha de demanar la baixa, és fonamental justificar-ne bé la causa. Depenent de com es presenti, les cobertures poden variar notablement.
I tu, has hagut de demanar mai la baixa sent autònom? Si és així, quina ha estat la teva experiència i quins consells donaries a altres autònoms que tinguin dubtes a l’hora de fer-ho?
