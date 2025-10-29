Dubai, una experiència a la teva mida amb Newblue
Dubai, un dels set emirats que conformen els Emirats Àrabs Units, s’ha convertit en una destinació increïble. Situada en ple Golf Aràbic, aquesta metròpoli combina tradició i modernitat en una barreja única que atreu inversors, sí, però sobretot turistes. Coneguda pels seus poderosos gratacels, darrere del seu impressionant skyline la ciutat conserva les seves arrels àrabs. Malgrat el seu desenvolupament vertiginós, Dubai manté un profund respecte per la seva herència cultural i religiosa, aconseguint un equilibri entre l’hospitalitat tradicional àrab i el cosmopolitisme contemporani.
Viatjar a Dubai és endinsar-se en una destinació que permet adaptar l’experiència a cada viatger, amb un concepte de viatge flexible i pensat per gaudir sense presses. La nostra recomanació, si et decideixes per aquest exquisit emirat, és que ho facis amb Newblue. Reserva el teu viatge Newblue a la teva agència de viatges de confiança.
Un viatge a través de sabors i tradicions
La gastronomia de Dubai és un gresol de sabors que reflecteix la història de la ciutat com a important centre comercial. Des de l’arribada de comerciants de diferents parts del món, Dubai ha adoptat ingredients i tècniques culinàries que han enriquit la seva cuina gràcies a la fusió de sabors que combina cuina àrab —la base de la gastronomia dubaitiana prové de la cuina àrab, amb plats com l’hummus i el tabbouleh, essencials a qualsevol taula—, la influència persa, amb plats com el kebab i el biryani, molt populars entre els locals, i el toc indi, on regna el curri.
La frescor dels ingredients és fonamental a la cuina de Dubai. Els mercats locals, coneguts com a socs, ofereixen una gran varietat d’espècies, fruites i verdures fresques que són essencials per a la preparació dels plats. Comencem amb el mezze, una selecció de petits plats que se serveixen com a aperitiu. Aquest plat és ideal per compartir i gaudir d’una varietat de sabors en un sol àpat. Entre els components més comuns hi ha l’hummus, una crema de cigrons amb tahina, oli d’oliva i llimona; el tabule, amanida fresca feta amb bulgur, julivert, tomàquet i llimona; i el falafel, boletes fregides de pasta de cigró.
També el shawarma (una mena de durum) és un dels plats més populars de Dubai. Consisteix en carn marinada, generalment de pollastre o be, que es cuina en un rostidor vertical i se serveix amb pa de pita, salses i verdures. Aquest plat és un símbol del menjar de carrer a la ciutat, en contraposició al machbus, plat tradicional que combina arròs amb carn, espècies i, sovint, s’acompanya d’una guarnició de verdures. Aquest plat és especialment popular durant les celebracions i reunions familiars.
La nostra recomanació són els lugaimat, bunyols àrabs que es preparen amb una massa lleugera i es submergeixen en mel. Aquestes postres són molt apreciades i se solen servir amb cafè àrab. L’umm ali és unes postres a base de pasta de full, llet i fruits secs, que es cou al forn fins que es torna daurada i cruixent. És unes postres reconfortants, ideals per compartir en família. Reserva el teu viatge Newblue a la teva agència de viatges de confiança i podràs gaudir de la gastronomia eclèctica de Dubai.
Restaurants emblemàtics
Arabian Tea House: un lloc icònic on es poden degustar plats tradicionals en un ambient autèntic.
Al Mandaloun: conegut pel seu falafel i hummus, aquest restaurant és un dels favorits entre els locals.
Però si hi ha una experiència realment única a Dubai, és gaudir d’un sopar al desert, on els visitants assaboreixen plats tradicionals sota les estrelles, envoltats per la bellesa natural del paisatge àrid.
La veritat és que a Dubai no només s’hi menja bé, també hi ha art i moda. Un bon exemple de com la ciutat s’ha posicionat al centre de la cultura i la moda és la Setmana de la Moda de Dubai (DFW), l’esdeveniment internacional de moda que se celebra a la ciutat, cofundat pel Dubai Design District i el Consell de Moda Àrab. És una de les cinc setmanes de la moda més importants del món, juntament amb les de Nova York, Londres, Milà i París, i sovint inaugura la temporada de moda. Se celebra diverses vegades a l’any i presenta tant col·leccions de prêt-à-porter com d’alta costura. La DFW té lloc abans que les setmanes de la moda de Nova York, Londres, Milà i París, fet que la converteix en la primera a presentar les noves col·leccions. Si t’interessa la moda, Newblue, la marca de vacances, ha dissenyat un nou concepte amb què pots adaptar i flexibilitzar l’experiència de viatjar.
Pel que fa a l’art, Dubai és perfecte per gaudir d’espectacles en directe i descobrir una infinitat de mostres d’art i cultura, com a l’Òpera de Dubai. Aquest recinte d’arts escèniques de categoria mundial acull les millors òperes de la ciutat, però és molt més que una òpera. Aquest espai d’entreteniment i música en directe, construït expressament amb aquest propòsit, és capaç de transformar-se en una sala de concerts, fins i tot fent desaparèixer tots els seients. L’espai té un aforament de 2.000 persones i pot acollir una àmplia varietat d’espectacles de diferents tipus, des de ballets fins a orquestres clàssiques i obres de teatre.
Joies de Dubai
Dubai, una metròpoli que fusiona allò modern amb allò tradicional, acull una gran varietat d’atraccions que ofereixen una experiència autèntica i enriquidora. Vegem-ne algunes (i no pas de menys a més).
Hatta
És un refugi natural on el desert es fon amb el verd de les valls. Aquest enclavament d’aire fresc i ànima muntanyenca convida a canviar els gratacels per camins, embassaments i pobles d’adob restaurats. L’Hatta Dam, amb les seves aigües turqueses envoltades de muntanyes escarpades, és l’epicentre d’experiències a l’aire lliure: kayak, paddle surf o rutes amb bicicleta de muntanya. Però Hatta també és cultura i autenticitat, amb el seu Heritage Village que reviu la vida tradicional emiratiana i els seus nous allotjaments sostenibles que miren cap al paisatge. Una destinació perfecta per descobrir un altre Dubai: més serè, més natural i connectat amb les seves arrels.
La Font de Dubai
Situada als peus del Burj Khalifa, la Font de Dubai és la font dansaire més gran del món. Amb dolls que arriben fins a 150 metres d’alçada, aquesta atracció ofereix espectacles d’aigua sincronitzats amb música i llums. Les actuacions es realitzen cada 30 minuts a la tarda i al vespre, creant un ambient màgic que atrau multituds.
L’espectacle La Perle
És un espectacle permanent de teatre aquàtic a Dubai, creat per Franco Dragone (un dels fundadors del Cirque du Soleil). Combina acrobàcies, tecnologia i aigua en un escenari especialitzat que s’inunda i es buida ràpidament, homenatjant la història de la recol·lecció de perles de Dubai.
Kite Beach
Si t’agrada la platja, aquesta és una de les més populars: Kite Beach. Si t’apassionen els esports aquàtics i vols posar a prova les teves habilitats en una de les millors platges gratuïtes de Dubai, a Kite Beach hi trobaràs tot tipus de reptes. La platja està situada al barri de Jumeirah i ofereix equipament de lloguer d’alta qualitat.
Barri Històric d’Al Fahidi
El Barri Històric d’Al Fahidi, també conegut com a Al Bastakiya, és un tresor cultural que ofereix una visió del Dubai antic. Els seus carrers estrets i cases de fang amb torres de vent són un recordatori de la rica història de la ciutat. Aquí, els visitants poden explorar el Museu Al Shindagha, un espai cultural que recupera un conjunt de cases tradicionals per transformar-les en un recorregut immersiu per la història i la identitat emiratiana. A través de tecnologies interactives, experiències sensorials i una museografia acurada, el museu connecta el passat amb el present, mostrant com l’herència cultural pot reinterpretar-se amb eines contemporànies.
Avinguda Alserkal
L’Avinguda Alserkal és el cor de l’art contemporani a Dubai. Aquest districte industrial acull galeries, estudis i espais creatius que exhibeixen obres d’artistes locals i internacionals. Els visitants poden participar en tallers i esdeveniments culturals que enriqueixen la seva comprensió de l’art a la regió.
Centre per a l’Entesa Cultural Sheikh Mohammed (SMCCU)
Aquest lloc convida a endinsar-se en la cultura emiratiana mitjançant un variat programa d’activitats que inclou recorreguts patrimonials guiats pel barri històric d’Al Fahidi i visites acompanyades a la Mesquita de Jumeirah per conèixer la pràctica islàmica en un ambient obert al diàleg. A més, organitza experiències gastronòmiques tradicionals —com esmorzars, dinars, sopars o brunchs emiratians— en una casa amb torre de vent restaurada, on els participants s’asseuen sobre coixins d’estil beduí, degusten cafè àrab, dàtils i plats autòctons, i mantenen un intercanvi de preguntes i respostes amb amfitrions locals sota el lema “Open Doors, Open Minds”.
Majlis de la Mesquita Jumeirah
La Mesquita Jumeirah és una de les poques mesquites de Dubai obertes al públic que ofereix visites guiades que permeten als visitants aprendre sobre la cultura islàmica i l’arquitectura de l’edifici. Aquest espai és un punt de trobada per al diàleg intercultural i la comprensió mútua.
Però Dubai és una ciutat increïblement variada; a més de tot l’esmentat, hi ha el Burj Khalifa, la nòria, el Dubai Frame, The View at The Palm, Aquaventure, Dubai Parks and Resorts, el Museu del Futur, l’hotel Atlantis, Palm Jumeirah, el mercat d’espècies... Viatja a Dubai amb Newblue i gaudeix de totes aquestes joies increïbles de l’emirat més impressionant dels EAU.
Reserva el teu viatge Newblue a la teva agència de viatges de confiança.
Repte de Fitness a Dubai: l’aventura del benestar
El Dubai Fitness Challenge és una celebració anual que convida els residents i visitants a adoptar un estil de vida més actiu i saludable. Des del seu inici el 2017, aquesta iniciativa ha crescut en popularitat, motivant milions de persones a participar en activitats físiques durant un mes sencer. Aquest esdeveniment no només promou l’exercici, sinó que també ofereix una varietat d’experiències que van des d’aventures al desert fins a esports aquàtics i retirades de benestar.
Dubai convida a viure cada detall de manera personalitzada, i aquesta flexibilitat també es reflecteix en la manera com cada viatger pot crear la seva pròpia ruta gastronòmica i cultural.
El Dubai Fitness Challenge ofereix un calendari ple d’esdeveniments i activitats que tenen lloc arreu de la ciutat. Des de classes de ioga fins a curses multitudinàries, hi ha propostes per a tothom, com el Dubai Ride, on la famosa Sheikh Zayed Road es transforma en una pista de ciclisme; el Dubai Run; Ioga a la Platja; Paddle Surf o Retirades de Benestar.
Sobre Newblue
Només un equip amb aquesta experiència pot oferir un producte adaptable a cada client amb una oferta variada, única i flexible perquè puguis viatjar amb llibertat. Newblue forma part de World2Meet (W2M), la divisió de viatges del Grup Iberostar, fet que ens permet comptar amb el suport d’un equip multicultural de més de 4.600 professionals en 8 països i més de 200 oficines arreu del món.
Col·laboren estretament amb altres membres del Grup W2M en projectes globals i integradors, combinant talent multidisciplinari i visió internacional. Aquesta sinergia ens permet innovar, negociar acords exclusius amb aerolínies i hotels, i garantir experiències de viatge de la màxima qualitat, adaptades a les necessitats de cada client.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»