Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un expert en física explica què són els punts negres de les finestres dels trens: "No són decoració"

@phdresponde ha compartit aquesta curiositat que molt pocs coneixen

Imatge del vídeo explicatiu de @phdresponde sobre els punts negres a les finestres del transport públic

Imatge del vídeo explicatiu de @phdresponde sobre els punts negres a les finestres del transport públic

Paula Marco

Les xarxes socials s’han convertit en un espai on qualsevol usuari pot descobrir i consumir una gran varietat de continguts d’interès. Des de notícies d’actualitat i debats sobre temes polítics, fins a contingut d’humor, esport, entreteniment o gastronòmic, les principals plataformes que consumim cada dia són un espai on es pot aprendre amb un simple toc a la pantalla. Cada cop són més els experts especialitzats en temes de salut o física que decideixen compartir amb la població curiositats del dia a dia. En aquest cas, la divulgació científica s’emporta totes les visites. Un usuari de TikTok, @phdresponde, un doctor en física que li encanta explicar fenòmens quotidians, explica com la ciència es troba fins i tot al lloc més estrany del planeta.

Una raó de tot menys habitual

En un dels seus últims vídeos, que compta amb més de tres milions de visualitzacions a les xarxes socials, el doctor en física no ha volgut deixar passar l’oportunitat d’explicar per a què serveixen els famosos punts negres que solen tenir totes les finestres dels trens i alguns autobusos. Tot i que pugui semblar un simple detall decoratiu, és el resultat d’un disseny pensat per a l’eficiència i la durabilitat de les finestres.

"Aquests punts tenen una funció molt important. L’expansió tèrmica del vidre i del marc al voltant és diferent. Si això s’escalfa, aquests puntets distribueixen uniformement la calor per evitar que el vidre es trenqui. També, si els toques, tenen un relleu que facilita que el vidre quedi ben enganxat al marc del tren", relata el científic.

Aquests punts es diuen frits, i són un esmalt ceràmic que s’imprimeix sobre el vidre i es fon amb ell durant el procés de fabricació. Els frits compleixen funcions essencials relacionades amb la física de la calor, l’adherència i la protecció davant la radiació solar. Protegir del calor, millorar l’adhesió o actuar com a filtre solar són algunes de les funcions d’aquests punts.

Un altre detall que passa desapercebut als ulls del públic és el gradient visual que s’observa en moltes finestres, on els punts negres es fan cada cop més petits cap a l’interior del vidre. Aquest efecte serveix per visualitzar la transició de llum entre la part opaca i el vidre transparent.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents