Els pobles més bonics de Catalunya
Recorrem Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida a la recerca de l'embruixament dels pobles i paratges més bonics i encantadors de Catalunya
Redacció Viatjar
Pobles costaners on sentir la màgia i l'encís del Mediterrani, paratges amb una riquesa paisatgística digna de les millors postals o petites porcions de terra en què sembla que ens hem trobat amb el paradís. Així podríem definir els llocs més bonics de Catalunya, veritables espais on enamorar-se i quedar-se enamorat tot l'any.
Girona
Cadaqués
Ubicat en plena península del Cap de Creus, Cadaqués constitueix una de les zones més emblemàtiques de la Costa Brava gironina. El seu impressionant i rocós litoral el recorren belles cales i platges, les quals formen part d'un dels principals atractius sense deixar d'esmentar l'increïble paisatge que ofereix el Parc Natural del Cap de Creus.
Calella de Palafrugell
Antic poble de pescadors que encara conserva el seu encant degut, entre d'altres, a les petites cales. Calella de Palafrugell és un dels pocs nuclis que queden a la Costa Brava on es continua mantenint aquell ambient que es respirava als pobles de la zona abans que arribés el turisme massificat.
Carrers estrets, cases amb sostres de teula inclinats o habitatges tradicionals de pescadors és el que abunda en aquest petit poble pesquer situat a una costa rocosa formada de petites cales i el paratge natural de Castell al nord, ideal per a passejades o excursions amb bicicleta.
Tossa de Mar
Tossa de Mar és un dels pobles més emblemàtics i fotografiats de la Costa Brava i un dels motius principals és el seu espectacular nucli medieval fortificat, el qual ha estat declarat Monument Històric Artístic Nacional. A causa de la seva escarpada ubicació, el poble es troba una mica aïllat dels pobles propers.
Barcelona
Bagà
A Barcelona hi ha Bagà, un dels pobles més bonics de Catalunya. Petit i pintoresc, es caracteritza per la bellesa del seu entorn natural, el seu valuós patrimoni historicoartístic i la interessant tradició cultural i gastronòmica que et captiven convidant sempre a quedar-te uns dies més.
Pujalt
Un petit poble de la comarca d'Anoia, situat al límit amb la província de Barcelona. La seva ubicació a la Depressió Central Catalana us atorga àmplies vistes panoràmiques dels Pirineus, les crestes de Montserrat, les Serres de Pinós i Boixadors.
L'església parroquial de Sant Andreu, documentada a finals del segle XI, és una construcció d'estil romànic i juntament amb l'ermita gòtica de la Puríssima Concepció formen els monuments d'interès principal del municipi.
Tavertet
Tavertet, aixecada sobre un enorme penya-segat de 200 metres, va ser un lloc idoni per als primers assentaments humans. Els vestigis del neolític, el sepulcre megalític, el camp d'urnes funeràries i la muralla ibèrica són indicatius de la notable activitat prehistòrica que el preval.
El penya-segat de Tavertet cau formant un contrast de colors i una panoràmica esglaiadora que s'aprecia des del mirador del poble i representa una de les imatges més emblemàtiques i belles del territori.
Lleida
Bagergue
Situat a 1419 m, és el poble més alt de la Vall d'Aran. A Begergue totes les èpoques de l'any tenen la seva esplendor; hiverns nevats, primaveres de flors que cobreixen els prats, un estiu que omple d'activitats la muntanya i un festival de colors a la tardor.
Vielha
Envoltada de pics que superen els 2000 metres sobre el mar, Viella és la capital de la Vall d'Aran. Els seus orígens es remunten a l'època romana i, segons la llegenda, va ser la llar del gegant Mandronius qui va lluitar contra els invasors romans.
És una localitat amb gran interès històric pel fet que conserva cases medievals i l'església parroquial de Sant Miquel, un edifici de transició del romànic al gòtic i que manté el preat Crist de Misaran.
Cervera
Ubicada sobre un turó, la ubicació geogràfica de Cervera ha condicionat des del principi l'estructura de la ciutat; carrers estrets, barris en pendent, carrerons coberts i un carrer més gran que serpenteja fins a arribar al cim.
Tarragona
Miravet
Construït sobre un mirador majestuós, el castell medieval de Miravet és un dels millors exemples d'arquitectura de l'Orde dels Templers a Europa. Aquest edifici militar i religiós és d'origen àrab i va ser construït a l'estil defensiu dels castells de Terra Sabra amb grans muralles que s'alcen sobre el riu Ebre.
A més del castell, Miravet és una ciutadella emmurallada que posseeix construccions de diferents tipus, de formes contundents i austeres. Similar a un rusc, darrere dels murs de Miravet la comunitat comptava amb tot el necessari per a la vida quotidiana.
Tortosa
Tortosa ha estat declarat Patrimoni Històric – Artístic ja que conserva importants exemples de l'arquitectura medieval, renaixentista, barroca i modernista i alguns dels seus edificis, com el castell de la Suda, són Monuments Nacionals.
La ciutat està situada propera a la desembocadura del riu Ebre. A prop, es troba el nucli antic de la ciutat, són la catedral que pertany a l'estil gòtic del segle XIV, façana barroca, tres neixes i claustre.
Altafulla
Poble costaner de la província de Tarragona que té un preciós nucli històric. El seu patrimoni està format per un castell medieval, l'església de Sant Martí, algunes restes de muralles i l'ajuntament. Sense oblidar esmentar l'ermita de Sant Antoni i la zona balneària i turística.
