Tartamudejar: Malaltia, problema físic o nervis? Té cura? Per què no passa quan canten?
La tartamudesa és un trastorn de la parla i no una malaltia. És involuntària i cíclica, ja que apareix i desapareix
S'inicia a la infància, generalment entre els 2 i 5 anys, i afecta quatre nens per cada nena
Rafa Sardiña
Bloqueig, repetició de sons o paraules, silencis… són alguns dels símptomes de la tartamudesa.
Segons la Fundació Espanyola de la Tartamudesa, al voltant del 2% d'adults i el 5% dels nens tartamudegen. Això es tradueix aproximadament en 800.000 persones al nostre país.
La tartamudesa s'inicia a la infància, generalment entre els 2 i 5 anys. Hi ha evidència que el tartamudeig és més habitual en els nens, amb una proporció de quatre nens per cada nena.
Tot i això, com explica a aquest diari Clara Gutiérrez, logopeda especialitzada en tartamudesa i membre del Col·legi Professional de Logopedes de la Comunitat de Madrid, té un origen neurobiològic.
"Històricament, s'ha relacionat aquest trastorn de la parla amb problemes psicològics, però la ciència ha demostrat que totes les respostes psicològiques que poden aparèixer, sentiments com la por o la vergonya, són conseqüències pròpies de la tartamudesa".
I és que, la tartamudesa és una dificultat per comunicar-se i no és una malaltia. És involuntària i cíclica, apareix i desapareix per períodes de temps variables i l'especialista posa un èmfasi especial en la importància de la detecció precoç.
Les primeres difluències (interrupcions o bloquejos) solen aparèixer entre els dos i els sis anys. Tot i això, també cal tenir en compte que “aquest període també coincideix amb el mateix desenvolupament evolutiu del nen”.
En detectar els primers símptomes, independentment de si es pensa que són evolutives o de tipus tartamudesa, cal acudir a un professional logopeda per a una valoració més exhaustiva.
Perquè com aclareix Gutiérrez: “Els logopedes tenim unes eines estandarditzades i amb un marc teòric basat en evidència científiques, que ens permet distingir si són evolutives o si són de difluències atípiques, que no són pròpies del desenvolupament”.
Un cop realitzada la valoració, es pot fer un primer diagnòstic de tartamudesa infantil i la seva posterior intervenció, clau perquè les difluències es consolidin.
La tartamudesa també té símptomes físics
Més enllà dels símptomes propis de la tartamudesa, com els bloquejos al principi de la parla, prolongacions de sons o repeticions de síl·labes, també es manifesta físicament.
L'especialista assenyala que els nens experimenten una sensació de pèrdua de control sobre la seva pròpia parla que genera:
- Tensió facial
- Tensió o tremolor dels llavis i la mandíbula
- Parpelleig més ràpid del que és habitual
- Dislèxia i discalcúlia, principals trastorns de l'aprenentatge
Fins i tot aparten la mirada del seu interlocutor perquè es desperta una sensació incòmoda, com si estiguessin fent alguna cosa malament. Aquesta situació comporta que moltes persones amb tartamudesa realitzin comportaments secundaris com substituir paraules, utilitzar un excessiu nombre de falques i apareixen “sentiments com la vergonya, la frustració o la por; i es converteix en un cercle viciós”.
Per què apareix la tartamudesa?
Es desconeix l'origen del tartamudeig. El que sí que se sap és que té un component genètic, de manera que hi ha més predisposició si hi ha un altre familiar que té tartamudesa.
Tractament de la tartamudesa
Al voltant d'un 80% dels nens afligits de tartamudesa aconsegueixen disminuir les difluències. Per això, és essencial una intervenció primerenca, que pot ser directa (únicament amb el pacient) o indirecta (també amb els pares).
És important destacar que no es guareix, ja que, com s'ha comentat, no es tracta d'una malaltia.
"A través del joc s'ensenyen una sèrie d'estratègies que sabem que faciliten la fluïdesa i aconsegueixen una comunicació més còmoda". Se sap que "un percentatge molt alt d'aquests nens que comencen amb l'atenció primerenca remeten la tartamudesa infantil i que no es converteix en persistent".
Això sí, és impossible predir quins casos seran persistents, per la qual cosa “sempre recomanem que un cop fet el diagnòstic cal fer un acompanyament durant un període d'almenys un any per confirmar la persistència o no”.
Es treballa perquè el parlant amb tartamudesa pugui comunicar-se lliurement sense cap barrera i també amb estratègies “per a determinades situacions que requereixin una comunicació més fluida”. Sense oblidar l'entorn.
S'educa els pares sobre com actuar per evitar que el nen se senti malament per la seva manera d'expressar-se.
“No et posis nerviós”
La tartamudesa no està relacionada amb els nervis. Una persona que es bloqueja o repeteix paraules o síl·labes, no ha d'estar nerviosa.
És un dels mites que sempre han envoltat aquest trastorn de la parla i que tots hauríem de bandejar. La Fundació Espanyola de la Tartamudesa ha elaborat una guia pràctica per saber com actuar davant d'una persona que tartamudeja.
- En parlar amb una persona que tartamudeja, tracta en tot moment de comportar-te exactament igual que ho faries amb una altra persona.
- Evitar fer comentaris com ara: “Parla més a poc a poc”, “No et posis nerviós”, etc., ja que aquests comentaris fan que la situació de parla es torni més tensa i desagradable.
- No “ajudis” la persona que tartamudeja completant-li la frase.
- Mantingues el contacte visual i no t'avergonyeixis, burlis o riguis de la situació.
- Quan parlis, utilitza un ritme pausat i tranquil, sense que sembli poc natural o exagerat.
- Intenta transmetre a la persona que el que és important és el que diu i no com ho diu.
- Quan la persona que tartamudeja surti del bloqueig o parli fluidament, no li diguis frases com “Ho vas fer bé”, “Et felicito, estàs parlant molt millor”. Això fa que se senti avaluat cada cop que parla.
- Una persona amb dificultats per parlar té més dificultat per controlar-se parlant per telèfon. Sigueu extremadament pacients. Si agafeu el telèfon i no sentiu res, assegureu-vos que no sigui algú amb problemes de tartamudesa.
La tartamudesa no és una barrera com mostren molts famosos
"Una persona amb difluències pot ser un bon comunicador, ja que hi ha una falsa creença que una persona que tartamudeja no parla bé", subratlla Gutiérrez.
En la història recent tenim personalitats números u en els seus àmbits que han tingut o tenen tartamudesa. N'és un exemple el cantant Marc Anthony, que va ser tartamut fins als 12 anys. Ell mateix va confessar que es va refugiar a la música, ja que l'ajuda a reduir les difluències.
Encara que sembli estrany, un tartamut pot cantar sense travar-se una sola vegada, pel fet que el cervell no ha de processar el procés de la parla, com si passa en comunicar-se.
Marilyn Monroe, Bruce Willis, James Earl són altres dels famosos que han tingut aquest trastorn de la parla.
