Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
Consumida amb regularitat, afavoreix l'eliminació de líquids i ajuda a mantenir l'equilibri de sals minerals al cos
Jorge López
Portar una alimentació equilibrada no es tracta només de comptar calories, sinó de triar aliments que aportin nutrients essencials a l'organisme. Fruites, verdures i hortalisses haurien de ser presents a taula pràcticament diàriament, no només pel seu valor nutritiu, sinó també pel paper que tenen en la prevenció de malalties i en el manteniment d'un pes saludable.
És el cas de l'albergínia, que és rica en aigua (més del 90% de la seva composició) i molt baixa en calories, cosa que la converteix en un aliment ideal per als que busquen mantenir o perdre pes. Tot just aporta greixos i, no obstant això, conté fibra, antioxidants, vitamines del grup B, vitamina C, potassi i magnesi, tots fonamentals per al bon funcionament de l'organisme. A més, conté nasunina, un antioxidant present a la pell morada, que protegeix les cèl·lules del dany causat pels radicals lliures i contribueix a mantenir una bona salut cardiovascular.
Bona per als ronyons i la depuració de l'organisme
L'alt contingut en aigua i potassi de l'albergínia la converteix en una gran aliada per a la salut renal. Consumida amb regularitat, afavoreix l'eliminació de líquids i ajuda a mantenir l'equilibri de sals minerals al cos, cosa que facilita el treball dels ronyons. La seva acció depurativa contribueix a prevenir la formació de sorres o petites pedres, i a mantenir un sistema urinari net i actiu.
Per aquestes raons, incloure albergínia a la dieta —sempre cuinada adequadament— pot ser beneficiós per a les persones que busquen tenir cura dels seus ronyons i millorar la funció d'eliminació de toxines de manera natural.
Com consumir-la i cuinar-la correctament
L'albergínia es pot preparar de múltiples formes: a la planxa, al forn, farcida, en guisats o com a base de cremes i salses, com la popular escalivada o el bava ganoush. És important no menjar-la crua, ja que conté solanina, una substància natural que pot resultar tòxica en grans quantitats i provocar malestar digestiu. La cocció elimina aquest component i en realça el sabor.
Per treure el màxim profit a la textura, es recomana deixar-la reposar uns minuts amb sal abans de cuinar-la, cosa que ajuda a eliminar l'amargor característica d'algunes varietats. Combina molt bé amb oli d'oliva, tomàquet, formatge fresc, all o herbes aromàtiques com l'orenga i la farigola.
Bona aliada en dietes de control de pes
Gràcies a la seva baixa aportació calòrica i la seva capacitat saciant, l'albergínia es considera una excel·lent aliada per perdre pes dins una dieta equilibrada. La seva fibra contribueix a mantenir la sensació de sacietat i a regular el trànsit intestinal, cosa que ajuda a evitar els pica-piques innecessaris entre menjars.
