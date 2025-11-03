Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un cotxe funcional que també té estil?

Mou-te al teu ritme, amb espai de sobres i disseny que es nota en cada trajecte amb el nou Grande Panda

Grande Panda —versatilidad y estilo en gasolina, híbrido o eléctrico—.

Grande Panda —versatilidad y estilo en gasolina, híbrido o eléctrico—. / Cedida

Sona el despertador, el dia arrenca a correcuita i la ciutat ja té plans per a tu: preparar motxilles, portar els nens a l'escola, arribar a l'oficina, una reunió improvisada i, més tard, gaudir d'un sopar amb amics. Tot forma part del teu dia.

I és just enmig d'aquest ritme quan s'agraeix comptar amb un aliat pràctic, espaiós i amb estil, capaç de convertir els teus trajectes en moments agradables. Ampli i versàtil, el nou Grande Panda ofereix espai suficient per a maletes, compres o qualsevol improvisació que sorgeixi durant la jornada.

El disseny icònic i funcional —amb cinc portes, toc retro i caràcter aventurer propi d'un SUV urbà— s'adapta a un estil de vida modern i actiu. El seu interior cuida cada detall, des d'acabats i materials com la fibra de bambú del tauler de control, fins a compartiments portaobjectes de gran capacitat, inclosa una picada d'ullet a la famosa “butxaca” dissenyada per Giorgetto Giugiaro per al Panda de 1980; tot pensat perquè cada trajecte sigui còmode i sense complicacions. Un company que s'adapta al teu dia a dia i a la butxaca.

3 versions, un disseny amb personalitat

Amb 3 tecnologies disponibles: benzina —una novetat dins la gamma—, híbrida i elèctrica, hi ha una opció per a cada necessitat. La primera opció és ideal per als que busquen la potència i l'autonomia pròpies d'una gasolina; l'híbrida ofereix fins a 110 CV de potència combinada per a una conducció dinàmica; i l'elèctrica permet moure's amb zero emissions i fins a 320 km d'autonomia. A més, aquest mes d'octubre Grande Panda està disponible per 149 euros al mes o des de 14.950 €* finançat. Consulta-ho aquí.

En cada versió, la conducció se sent lleugera i còmoda. La transmissió automàtica de doble embragatge fa que el trànsit i els semàfors mai no siguin un drama, mentre que els seus fars LED de píxels uneixen seguretat amb disseny. I en la versió elèctrica, Fiat innova per primera vegada en un cotxe elèctric amb un cable de càrrega reinventat que permet endollar el cotxe al corrent de forma fàcil i intuïtiva. Aquest cable retràctil, integrat a la part frontal del vehicle, es desplega en obrir una petita comporta i està preparat per connectar-se a qualsevol punt de càrrega compatible.

Compacte per fora —3,99 metres de llarg— i ampli per dins, el Grande Panda té 5 places i espai més que suficient per moure't amb comoditat, portar tot el que necessites i gaudir del teu dia a dia. Amb personalitat i caràcter contemporani, s'adapta a diferents estils de vida, demostrant que disseny i funcionalitat poden anar perfectament de la mà.

Simplifica la teva vida

*Oferta financera de 48 mensualitats i 40.000 km. Nou Fiat Grande Panda ICE POP amb preu finançant de 14.950€ a Península i Balears per a clients particulars que financin mínim a 36 mesos a través de Stellantis Financial Services Espanya EFC, S.A. Inclosos impostos, transport, descomptes. Subjecte a aprovació financera. Entrada: 1.497,72€. Mensualitat de 149€ que es compon duna quota financera mensual per a una durada de 47 mesos de 136,39€ i d’una assegurança de crèdit de 12,62€ al mes. Última quota: 11.087,92€. Capital finançat amb comissió d’obertura: 13.983,66€. Comissió d’obertura (3,95%): 531,37€. Interessos: 3.514,44€. Cost total del crèdit: 4.045,80 €. Import total degut: 17.498,09 €. Preu total a terminis: 18.995,81 €. TIN: 6,99%. TAE: 8,55%. Sistema d’amortització francès. Al final del contracte podrà triar entre lliurar el vehicle, o abonar o refinançar la darrera quota. Oferta vàlida per a matriculacions fins al 31/10/2025. Preu al comptat: 16.821,17 €. Pot ser que el model visualitzat no coincideixi amb l'ofertat. Assegurança de Crèdit opcional (12,62€ al mes) inclosa en les mensualitats i no en el capital finançat, subscrita amb Stellantis Life Insurance Europe Limited, amb el número de registre C68966) i amb domicili social a MIB Housse, 53 Abat Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1122 Malta, com a companyia d’assegurances, i amb la intermediació de Stellantis FinancialServices España, EFC SA, agent d'assegurances vinculat inscrit a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau AJ-171 i amb Assegurança de Responsabilitat Civil contractada. Subjecta a normes de subscripció de l’asseguradora. Consulteu condicions a www.fiat.es.

