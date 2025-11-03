Un cotxe funcional que també té estil?
Mou-te al teu ritme, amb espai de sobres i disseny que es nota en cada trajecte amb el nou Grande Panda
Sona el despertador, el dia arrenca a correcuita i la ciutat ja té plans per a tu: preparar motxilles, portar els nens a l'escola, arribar a l'oficina, una reunió improvisada i, més tard, gaudir d'un sopar amb amics. Tot forma part del teu dia.
I és just enmig d'aquest ritme quan s'agraeix comptar amb un aliat pràctic, espaiós i amb estil, capaç de convertir els teus trajectes en moments agradables. Ampli i versàtil, el nou Grande Panda ofereix espai suficient per a maletes, compres o qualsevol improvisació que sorgeixi durant la jornada.
El disseny icònic i funcional —amb cinc portes, toc retro i caràcter aventurer propi d'un SUV urbà— s'adapta a un estil de vida modern i actiu. El seu interior cuida cada detall, des d'acabats i materials com la fibra de bambú del tauler de control, fins a compartiments portaobjectes de gran capacitat, inclosa una picada d'ullet a la famosa “butxaca” dissenyada per Giorgetto Giugiaro per al Panda de 1980; tot pensat perquè cada trajecte sigui còmode i sense complicacions. Un company que s'adapta al teu dia a dia i a la butxaca.
3 versions, un disseny amb personalitat
Amb 3 tecnologies disponibles: benzina —una novetat dins la gamma—, híbrida i elèctrica, hi ha una opció per a cada necessitat. La primera opció és ideal per als que busquen la potència i l'autonomia pròpies d'una gasolina; l'híbrida ofereix fins a 110 CV de potència combinada per a una conducció dinàmica; i l'elèctrica permet moure's amb zero emissions i fins a 320 km d'autonomia. A més, aquest mes d'octubre Grande Panda està disponible per 149 euros al mes o des de 14.950 €* finançat. Consulta-ho aquí.
En cada versió, la conducció se sent lleugera i còmoda. La transmissió automàtica de doble embragatge fa que el trànsit i els semàfors mai no siguin un drama, mentre que els seus fars LED de píxels uneixen seguretat amb disseny. I en la versió elèctrica, Fiat innova per primera vegada en un cotxe elèctric amb un cable de càrrega reinventat que permet endollar el cotxe al corrent de forma fàcil i intuïtiva. Aquest cable retràctil, integrat a la part frontal del vehicle, es desplega en obrir una petita comporta i està preparat per connectar-se a qualsevol punt de càrrega compatible.
Compacte per fora —3,99 metres de llarg— i ampli per dins, el Grande Panda té 5 places i espai més que suficient per moure't amb comoditat, portar tot el que necessites i gaudir del teu dia a dia. Amb personalitat i caràcter contemporani, s'adapta a diferents estils de vida, demostrant que disseny i funcionalitat poden anar perfectament de la mà.
