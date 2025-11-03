Leticia Poole, economista, sobre els estudis i l’ocupació a Espanya: «No es necessiten universitaris, ara es necessiten...»
L’experta empresarial assenyala el problema de la sobrequalificació a Espanya
Alejandro Navarro
Cada dia, més i més joves s’incorporen al mercat laboral amb la intenció d’aspirar a un lloc de treball d’acord amb la seva formació professional. Tot i així, sempre sorgeix la qüestió de si tanta qualificació realment els ofereix un ventall més ampli de possibilitats o si, en realitat, suposa una pèrdua de temps.
Leticia Poole, doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials, ens dona la seva opinió sobre la formació laboral dels més joves a Espanya. Segons ella, la major demanda es troba en aquelles professions tècniques, amb una formació més pràctica i especialitzada, com ara fuster, electricista o jardiner, entre d’altres.
L’economista defensa la idea que els professionals, si se’ls forma adequadament des de joves, poden guanyar-se molt bé la vida i fins i tot optar a sous elevats. A més, segons afirma, “el 70% de les ofertes de feina van dirigides a persones amb cicles formatius”.
Espanya, un país ‘sobrecapacitat’
“En aquests moments, per una qüestió d’oferta i demanda, guanya més l’instal·lador de l’aire condicionat que l’enginyer que treballa a la mateixa empresa”, ha expressat Poole sobre la situació dels treballadors acabats de graduar, en comparació amb els que es formen en cicles formatius.
Amb això, expressa el sense sentit que suposa la sobrequalificació a Espanya, un país on els llocs de treball més pràctics disminueixen progressivament cada any. Sense cap mena de dubte, l’economista afirma que “Espanya és el país amb més sobrecapacitat”.
De fet, segons dades oficials de 2024 publicades per Eurostat, Espanya seria el país de la Unió Europea amb la taxa més alta de treballadors sobrequalificats (35%). Alhora, la xifra espanyola se situaria 13,5 punts per sobre de la mitjana europea (21,5%).
La Formació Professional, una opció cada vegada més atractiva
L’Observatori de la Formació Professional de CaixaBank ha analitzat les dades de matriculacions tant en Formació Professional com en Batxillerat i grau universitari corresponents al curs escolar 2022-2023, obtenint algunes conclusions:
- Formació Professional: la xifra ascendeix fins a 1.080.963 matriculacions, davant les 1.027.367 del curs anterior.
- Batxillerat: la xifra hauria disminuït fins a unes 687.193 matrícules, en comparació amb les 690.481 anteriors.
- Grau universitari: la xifra augmenta lleugerament fins als 1.343.736 alumnes, davant els 1.333.567 del curs passat.
En termes generals, sobretot durant els darrers cinc cursos, la Formació Professional ha presentat un creixement sostingut. En conseqüència, des del curs 2017-2018, s’observa que més de 800.000 estudiants estarien cursant estudis de FP.
A més, segons dades de l’últim curs registrat (2023-2024), aquesta xifra hauria arribat als 1.129.812 estudiants. És per això que el percentatge actual d’alumnes matriculats en FP, sobre el total d’estudiants en ensenyaments postobligatoris, ja suposa un 34,74%, convertint-se així en una opció formativa cada vegada més atractiva per als joves.
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida