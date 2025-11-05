José Abellán, cardiòleg: “L'ou no és un aliment dolent, però sí menys saludable del que es pensava”
R.S.
Segons la Fundació Espanyola de Nutrició (FEN), l'ou és un aliment de valor nutritiu elevat i amb una aportació d'energia no gaire elevada. Es calcula unes 84 calories per un ou de mida mitjana. La proteïna és de màxima qualitat, pel seu elevat poder biològic. La FAO (Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació) la pren com a terme de referència, en presentar proporcions equilibrades de tots els aminoàcids essencials.
Tot i això, és l'ou tan saludable com sempre hem cregut? El cardiòleg José Abellán, conegut per la seva tasca de divulgació, matisa el seu valor nutricional: no el considera un aliment perjudicial, però adverteix en un dels seus últims vídeos que certs estudis recents conviden a reconsiderar-ne el consum freqüent (sempre s'ha dit que no més de quatre ous a la setmana). “Això no converteix l'ou en un aliment dolent, però sí que potser menys saludable del que es pensava”, afirma.
L'expert assenyala que en nutrició, sobretot en xarxes socials, "molta gent et fa pensar que hi ha aliments dolents, molt dolents i aliments que són bons, molt bons. Però tot depèn del context. I això, si no tens res més per a menjar, et manté amb vida", explica.
Avui dia, on la majoria de nosaltres tenim una àmplia disponibilitat d'aliments, sabem que com més d'aquests en prenguis, millor per a la teva salut. Com menys d'aquests, millor per a la teva salut. I aquí entra l'ou, un aliment natural i realment ric en nutrients essencials, però també amb una alta quantitat de colesterol, la qual cosa a la llarga és perjudicial per al teu cor.
Disminueix un 19% el risc d'infart
Els estudis ens diuen que en una alimentació completa i actual, quan comparem l'ou amb els ultraprocessats, és un aliment molt saludable, però “quan ho comparem amb fonts vegetals, no ho és tant”. Sabem què substituir un 3% de l'energia dels ous per fonts de proteïna vegetal disminueix un 19% el risc d'infart i de mortalitat per qualsevol causa. "Això no converteix l'ou en un aliment dolent, però sí potser menys saludable del que alguns et fan creure", matisa el doctor Abellán
Propietats nutricionals de l'ou
Menjar ous aporta:
- Proteïnes d'alt valor biològic, conté aminoàcids essencials que l'organisme no és capaç de sintetitzar per si mateix.
- Menys la vitamina C, l'ou té totes les vitamines en quantitats apreciables. Al rovell es concentren les vitamines A, D, E i K i a la clara, sobretot, les del grup B (B12, àcid pantotènic o B5, riboflavina o B2 i biotina o B7).
- Pel que fa als minerals, en destaca el contingut en fòsfor, ferro, zinc i seleni.
- Els lípids de l'ou són majoritàriament insaturats, només un terç són saturats. El seu alt contingut en greixos monoinsaturats fa que el seu greix es consideri saludable pel fet que exerceix una acció beneficiosa en la prevenció de malalties cardiovasculars. És font d'àcids grassos Omega-3.
- A la part grassa de l'ou trobem també la lecitina, un compost amb funció emulsionant que intervé en el metabolisme del colesterol, redueix la seva absorció intestinal i evita que es dipositi a les artèries.
- I si parlem de la seva aportació energètica, un ou suposa només 80 kcal, per la qual cosa també sol ser una bona opció per mantenir el pes, ja que aporta nutrients importants i a penes sucres. A més, és un aliment amb una gran capacitat saciant.
