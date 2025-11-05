La realitat dels autònoms davant la jornada de 37,5 hores: “Treballo 14 hores al dia i encara em falta temps”
Un autònom es fa viral en respondre a la proposta del ministeri de Yolanda Díaz
David Cruz
La proposta de la ministra de Treball i vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, per reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals sense reducció salarial continua aixecant polseguera, especialment a les xarxes socials, on s’enfronten partidaris i detractors.
Tot i que és una mesura que busca millorar la conciliació laboral i la qualitat de vida dels treballadors assalariats, molts autònoms asseguren que aquesta reducció és molt lluny de la seva realitat quotidiana.
Un dels exemples més comentats és el de Javier Morant, un jove de només 21 anys que ha publicat al seu canal de TikTok (@morantttttt) un vídeo mostrant com és un dia complet a la seva vida laboral.
Amb una frase que s’ha fet viral —“un dia treballant 14 hores perquè la Yolanda digui que només es poden treballar 37 a la setmana”—, Morant ha despertat tot tipus de reaccions, tant a favor com en contra.
Al vídeo, el jove comença la seva jornada a les set del matí atenent correus, proveïdors i reunions a l’oficina. Després coordina un curs en un centre educatiu, i al final del dia revisa el seu propi negoci i entrena un equip de futbol.
Alguns usuaris han criticat la “romantització de l’excés de treball”, defensant que “no es tracta de treballar més, sinó de viure millor”. Altres, en canvi, consideren que Javier és un exemple de compromís i esforç per prosperar.
Mentrestant, el Ministeri de Treball manté que la jornada laboral de 37,5 hores setmanals és un avenç imprescindible, tot i no haver aconseguit encara l’aprovació al Congrés dels Diputats.
