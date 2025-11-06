L'infermer Jorge Àngel explica quina és la manera correcta de descongelar els aliments: "No ho facis mai a temperatura ambient"
L'expert recomana no descongelar-los a temperatura ambient per evitar ''la proliferació dels bacteris"
Helena Ros
Moltes famílies opten per fer la compra de manera setmanal o mensual amb la finalitat d'estalviar viatges al supermercat. Prefereixen trepitjar-lo el mínim possible, però quan ho fan, omplen considerablement el carro de la compra. Tot i això, tot aquest menjar s'ha d'organitzar correctament i planificar els menús setmanals per portar a la feina o cuinar el mínim possible durant la setmana.
Molts dels productes comprats es congelen perquè no es consumiran immediatament, sinó que passaran diversos dies o fins i tot setmanes fins que s'utilitzin. A més, la manca de temps ha fet que moltes persones optin pel batch cooking, és a dir, cuina tot el dinar de la setmana en un sol dia. No obstant això, tant aquests tàpers com els que et dona la teva mare o duren eternament a la nevera. Si no es consumiran en els pròxims dies, el més recomanable és congelar-los per evitar que es facin malbé.
Quina és la manera correcta de descongelar els aliments
L'infermer Jorge Àngel, conegut en xarxes socials pel seu contingut divulgatiu sobre salut, ha compartit un vídeo en què explica com descongelar correctament els aliments, un procés que moltes persones han fet malament tota la vida.
"Jo era el típic que agafava directament el tàper, el deixava al pati i, així doncs, a veure si es descongelava ràpidament", comenta el sanitari. Tot i això, descongelar els aliments a temperatura ambient és un error, ja que "augmenta la proliferació dels bacteris i altres microorganismes".
El professional aconsella deixar l'aliment en un plat i descongelar-lo a la nevera durant unes 12 hores, depenent del tipus de menjar, pel fet que algunes triguen més que d'altres. A més, insisteix que "s'ha de cuinar com més aviat millor perquè així evitem contaminacions".
Si el temps és limitat, també pots utilitzar el microones, sempre que tingui un programa de descongelar homologat, però mai no s'ha de fer amb aigua calenta.
Altres formes segures de descongelar aliments
- Part baixa de la nevera: col·loca l'aliment a la part inferior de la nevera sobre un plat i tapa'l. D'aquesta manera evitaràs degoteigs i contaminació creuada.
- Directament, a la paella: és recomanable utilitzar la cocció en el cas de carns fines, verdures o menjars ja elaborats, perquè mantinguin una textura.
- Amb aigua freda: es pot fer submergint l'aliment en aigua freda (mai calenta) i vigilant-ne la temperatura per evitar la proliferació bacteriana.
