La importància de la recalibració perquè els sistemes ADAS funcionin de forma segura
Un informe de TÜV Rheinland alerta que el manteniment és crucial per conservar el rendiment al llarg de la vida útil d'aquests sistemes
Fernando Álvarez
Els sistemes ADAS suposen un dels avenços més importants de la història en matèria de seguretat. Alerten de situacions de perill i si el conductor no reacciona, poden arribar a prendre el control del vehicle en situacions de risc per evitar un accident o minimitzar-ne les conseqüències. A més a més, són la base dels primers nivells de conducció autònoma L3, que ja incorporen alguns models. En aquest nivell, el cotxe pot conduir tot sol i el conductor pot apartar les mans del volant i la vista de la carretera en situacions definides.
Per aquest motiu és de vital importància que els sistemes ADAS funcionin sense errors i al llarg de tota la vida útil del vehicle, perquè el conductor hi confia i espera la seva alerta i possible intervenció en situacions de risc. I com més avanci la conducció autònoma i més cotxes equipin sistemes amb nivells L3 i L4, més rellevància cobrarà el manteniment correcte d'aquests sistemes perquè continuïn funcionant de manera segura amb el pas dels anys.
L'assistència dels sistemes ADAS depèn d'un calibratge precís
Els sistemes ADAS necessiten “ulls” que vegin el que passa al voltant del cotxe i recullin aquesta informació per fer un reconeixement fiable de l'entorn i que els sistemes de seguretat puguin actuar en conseqüència. Aquests “ulls” són càmeres i sensors, la majoria dels quals estan instal·lats al parabrisa. Quan se substitueix un parabrisa, cal desmuntar les càmeres del vidre trencat i muntar-los al nou.
Un cop instal·lats, aquests sistemes han de ser recalibrats per assegurar que funcionen amb la màxima precisió i proporcionen la informació correcta als sistemes de seguretat. Aquesta recalibració, que pot ser estàtica (realitzada al taller), dinàmica (amb una prova a la carretera) o una combinació de totes dues, ha de ser realitzada per professionals amb la formació, experiència, metodologia, instal·lacions i tecnologia adequades.
"Assegurar processos transparents de calibratge perquè els sistemes ADAS mantinguin la seva eficàcia amb el pas del temps" va ser una de les propostes clau que la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA) va fer al Parlament Europeu amb l'objectiu de maximitzar els beneficis d'aquests sistemes abans de la seva incorporació obligatòria als vehicles. I és que la causa més comuna per la qual els sistemes ADAS poden patir errors de funcionament és perquè les seves càmeres i sensors no hagin estat recalibrats, o aquesta operació s'hagi fet de manera incorrecta.
Un informe de S&P Global Mobility assegura que saber reparar i recalibrar la tecnologia dels sistemes ADAS, especialment a mesura que envelleix amb vehicle, s'està convertint en una prioritat.
Per a Iain Molloy, director general d'A1 ADAS Group, "els sistemes ADAS poden ser l'únic que impedeix que un conductor pateixi un accident greu. Vist així, el calibratge no és una tasca tècnica, sinó que potencialment pot salvar vides. Així que, quan es tracta de recalibrar sistemes ADAS, "prou bé, simplement no és suficient. Els tècnics han d'estar molt ben formats, capacitar-se i comprendre la complexitat dels ADAS. I han de treballar en centres equipats i qualificats per realitzar calibratges precisos".
En un altre complet informe tècnic, Ascential Technologies, assegura que "l'assistència que brinden els sistemes ADAS depèn completament d'un calibratge precís. Fins i tot una petita descalibració pot convertir una funció que podria salvar vides en un element inservible; o, pitjor encara, en una font de desinformació. Tant per a conductors com per a tallers, la conclusió és clara: calibrar és mantenir la seguretat del vehicle”.
Els efectes terribles d'una recalibració mal feta
El Grup Belron -al qual pertany Carglass Espanya- ha fet proves al Regne Unit amb el prestigiós Institut de Recerca TRL per valorar els efectes d'una mala recalibració. Es va dissenyar un protocol de proves semblants a les de les proves estàtiques i dinàmiques de l'Euro NCAP per al sistema AEB.
El cotxe provat s'hi va llançar a 50 km/h contra un obstacle estàtic (amb forma de cotxe i de moto), amb una superposició del 100%, -50% i +50%; contra un objecte que simulava ser un vianant, estàtic i en moviment (travessant un carrer); i contra un altre que simulava un ciclista travessant una via.
Els resultats de les proves amb automòbils d'última generació són concloents: els cotxes amb els sistemes ADAS mal recalibrats provoquen col·lisions i atropellaments, ja que el sistema no pot calcular bé les distàncies ni el temps i la potència de frenada.
Un informe de S&P revela que una desviació de només 1 grau en la posició de la càmera al parabrisa podria suposar una desviació d'1,7 metres a 100 metres de la carretera, cosa que provocaria una desviació significativa de la trajectòria de l'objectiu i podria impedir que el vehicle detecti i alerti el conductor sobre els perills que s'aproximen.
