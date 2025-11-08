Resecció transuretral de la pròstata: és així l'operació més realitzada per tractar l'HBP
Es realitza a través del canal urinari (sense cap incisió a la pell) on es resseca part del teixit prostàtic que està provocant l'obstrucció urinària
Rafa Sardiña
La resecció transuretral de la pròstata (RTUp) és el procediment més realitzat al món per a casos d'obstrucció prostàtica que provoca la hiperplàsia benigna de pròstata (HBP).
És, sens dubte, la patologia més freqüent de la glàndula prostàtica: un creixement benigne de la mateixa que afecta un 40% dels homes més grans de 60 anys i el 80% dels més grans de 80.
La cirurgia sol ser explicada als pacients, en paraules del doctor, com: "es tracta d'una cosa semblant a treure els grills d'una mandarina deixant la pell, és a dir, retirem el teixit de la zona central de la pròstata".
I pels seus bons resultats d'eficàcia i seguretat mantinguts en el temps, la majoria dels uròlegs continuen considerant aquesta operació com una alternativa molt fiable i amb riscos escassos per a un problema massa comú en els homes grans. Un tractament totalment personalitzat on s'obtenen molt bons resultats.
És clar que parlem de l'operació en gent gran. Perquè la conseqüència no desitjada més freqüent sí que seria un problema en homes que estan en edat tenir fills.
Ens referim a l'ejaculació retrògrada, que arriba a passar a dos de cada tres homes operats. I encara que no evita el plaer, el fet que el semen no surti a l'exterior impediria una fecundació en condicions normals.
Noves tecnologies per tractar la HBP
No obstant això, amb l'arribada de tecnologies més avançades, amb procediments menys invasius i una taxa de recuperació més ràpida, la tendència és que aquest tipus de cirurgia es comenci a fer cada cop menys.
Els tractaments quirúrgics per a la HBP estan pensats per a persones que “no toleren o no volen utilitzar la medicació, o quan no hi ha una resposta satisfactòria al tractament farmacològic”.
I també “en pacients amb complicacions com a ús de sonda urinària, sagnat, o càlculs a la bufeta també es recomana l'abordatge quirúrgic”.
Tal com explica a Guies de Salut el doctor Juan I. Martínez-Salamanca, coordinador del Grup d'Andrologia de l'Associació Espanyola d'Urologia, "actualment, les alternatives més recomanades són les següents":
- Enucleació prostàtica amb làser Holmium
- Sistema Rezum, tècnica basada en l'energia del vapor d'aigua
- Ablació tèrmica amb Echolaser, procediment percutani microinvasiu que utilitza la llum làser transmesa per microfibres òptiques per eliminar l'adenoma de pròstata
- Foto vaporització prostàtica amb Làser Verd
Com es fa aquesta tècnica i per a quins pacients està indicat?
Es realitza a través del canal urinari (sense cap incisió a la pell) on es resseca part del teixit prostàtic que està provocant l'obstrucció urinària.
És una tècnica tradicional que es realitza des de fa molts anys en urologia per disminuir els símptomes propis de la hiperplàsia benigna de pròstata, com ara:
- Interrupcions al flux d'orina
- Dificultat per iniciar la micció
- Degoteig després d'orinar
- Necessitat urgent d'orinar
- Flux d'orina feble
- Sensació que la bufeta continua plena després de fer pipí amb molta freqüència, sobretot a la nit
La resecció transuretral de la pròstata “està indicada per a pròstates amb un pes inferior a 80 grams i també es pot fer en casos de tumors que causen obstrucció urinària”, assenyala l'especialista.
Com és el postoperatori? I si no milloren els símptomes?
Els pacients solen romandre hospitalitzats durant 24 a 48 hores després de la cirurgia, “amb l'ús d'una sonda al conducte urinari per prevenir el sagnat”.
- Després d'això, es retira la sonda i el pacient se'n pot anar a casa. El temps per a la recuperació total dels símptomes urinaris “pot variar de 30 a 90 dies”.
En els casos en què els símptomes no milloren, pot ser necessari “avaluar la força de contracció del múscul de la bufeta, que es pot veure afectat per la malaltia”.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- L'infermer Jorge Àngel explica quina és la manera correcta de descongelar els aliments: 'No ho facis mai a temperatura ambient
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- La vall més secreta del Solsonès: té romànic, bolets i la llegenda de Guifré el Pilós
- Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
- Pedro Piqueras i José Ribagorda confessen el gran disgust que tenien amb Sálvame: “Eren completament ridículs”
- Envien a presó dos homes per cultivar més de 2.000 plantes de marihuana a Artés