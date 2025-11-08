Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho

Canviar hàbits pot ser la solució

Ets dels que s'aixeca a la nit a fer pipí?

Ets dels que s'aixeca a la nit a fer pipí? / pressfoto

El Periódico

L'insomni aguaita una gran part de la població per infinits motius. Preocupacions laborals, familiars o hàbits de cada persona. Però hi ha una causa que es repeteix en milions de persones en sobrepassar els 50 anys: les ganes irreprimibles d'anar al lavabo.

Ted Schaeffer, professor i cap del Departament d'Urologia de la Universitat de Northwestern, a Chicago, va intentar resoldre alguns dubtes sobre el seu treball al pòdcast Peter Attia Drive. Va abordar des del càncer de pròstata fins a alguns consells per anar al bany de manera menys freqüent.

Beure alcohol és una de les principals causes d'anar al bany a la nit, ja que inhibeix el funcionament de l'hormona antidiürètica. Per això és molt recomanable evitar aquest tipus de líquids si pateixes d'insomni. "Pots passar d'anar dues vegades a la nit a una vegada simplement canviant el que beus i usant mitges ajustades", ha assegurat.

Va recomanar l'ús de mitges fins al genoll en el cas de les persones amb retenció de líquids perquè tenen més risc de patir edemes. "Li dic a la gent que si t'aixeques dues vegades per nit i tens una mica d'edema, tenim algunes modificacions de comportament i podem reduir la teva freqüència urinària nocturna", va recordar.

No només es tracta de no beure alcohol, sinó qualsevol altre líquid just abans de dormir. "No beguis un got d'aigua just abans d'anar-te'n al llit. I si t'aixeques al mig de la nit perquè has d'orinar, no beguis un altre got d'aigua just quan t'aixeques per orinar", va recordar.

