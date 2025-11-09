Aquest és el senzill test que tots els majors de 50 anys han de fer-se per detectar el càncer de còlon
Es tracta del càncer més freqüent en el conjunt dels dos sexes i suposa el 15,1% de tots els nous casos de càncer a la població espanyola
Rafa Sardiña
La mortalitat per càncer de còlon i recte a Espanya s'està reduint (de 37,9 a 30,4 casos per cada 100.000 persones/any) segons les dades aportades per la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (REDECAN) i la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM).
S'estima que el 2025 es comptabilitzaran 44.573 nous casos de càncer de còlon i recte. Aquesta incidència pràcticament es manté si la comparem amb dades del 2004, on es van registrar 84,2 casos per cada 100.000 persones/any.
Es tracta del càncer més freqüent en el conjunt dels dos sexes i suposa el 15,1% de tots els nous casos de càncer a la població espanyola. Per cada 2 casos de càncer de còlon i recte en dones es diagnostiquen 3 casos en hòmens.
El 41,2% dels nous casos de càncer de còlon es produeixen a la població entre 50 i 69 anys. Per això, els oncòlegs recomanen participar en programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de la seva comunitat mitjançant la prova de sang oculta en excrements cada dos anys entre els 50 i els 69 anys.
"Si a la seva família hi ha antecedents familiars de càncer de còlon i recte, consulteu el vostre metge perquè valori si és necessari realitzar alguna acció més"
La prova per detectar el càncer de còlon
Es tracta d'un test de sang oculta en excrements immunològics quantitatius (TSOHi) realitzat en una única mostra. Els experts matisen que és una senzilla anàlisi de femta, "la presa de mostra de la qual es realitza al mateix domicili i es lliura al Centre de Salut perquè es remeti al Laboratori".
La sang no és visible a simple vista, per la qual cosa aquest test és fonamental. Podeu alertar sobre la presència de lesions (pòlips) que calgui explorar i tractar. En cas que el test de cribratge sigui positiu, caldrà valorar amb el vostre metge o infermera d'Atenció Primària la indicació de la prova de confirmació que és la colonoscòpia de cribratge.
Radioteràpia contra el càncer colorectal
L'oncologia radioteràpica té un paper fonamental en el tractament del càncer colorectal. Hi ha tècniques avançades, com la radioteràpia d'alta dosi en punts petits, coneguda com a SBRT (Radioteràpia Estereotàctica Corporal), que permet tractar metàstasis, fins i tot aquelles localitzades en adenopaties, oferint un millor control local de la malaltia i millorar la qualitat de vida del pacient.
"Això és especialment rellevant en el tractament del càncer de recte. En el cas de tumors de còlon localment avançats, la combinació de radioteràpia i quimioteràpia és essencial, ja que ajuda a controlar la malaltia, reduir la mida del tumor i la malaltia microscòpica abans de la cirurgia", explica a aquest diari el doctor Sigfredo Romero, coordinador del Grup de Tu Radioteràpica (SEOR).
Avui dia, el tractament en casos de càncer de recte localment avançat sol ser neoadjuvant, és a dir, s'aplica abans de la cirurgia.
Això permet reduir el tumor i millorar la cirurgia, reduint riscos i millorant la qualitat de vida del pacient. A més, "tenim protocols com el TNT (Teràpia Neoadjuvant Total) en què combinem radioteràpia i quimioteràpia abans de la intervenció quirúrgica. En molts casos, el tumor es redueix tant que la cirurgia pugui ser menys invasiva o fins i tot evitar-se", especifica.
La radioteràpia intraoperatòria té un ús específic al càncer de recte, especialment quan els marges quirúrgics estan compromesos o el risc de recurrència és alt. S'administra radioteràpia d'alta dosi directament durant la cirurgia, cosa que ajuda a reduir les possibilitats de recurrència local.
Factors de risc
“Hi ha factors de risc que poden influir per desenvolupar càncer colorectal, aquests poden ser evitables i/o modificables”, declara la Dra. Pilar Esteban, responsable del comitè de nutrició de la FEAD. Entre ells, hi ha el tabac, alcohol, sobrepès, mala alimentació o sedentarisme, entre d'altres.
Tot i això, “hi ha factors de risc no evitables com són l'edat (major risc a partir dels 50 anys), antecedents familiars (més risc com més directe sigui el familiar, més familiars hagin tingut càncer colorectal i com més jove sigui el familiar afectat) i haver patit algun altre tumor o malalties cròniques relacionades amb el còlon, com la colitis, les que es desenvolupen múltiples pòlips al còlon i algunes malalties hereditàries”, assegura l'experta.
Com la tecnologia ha millorat el tractament el càncer
A Espanya, s'han incorporat noves tecnologies com ara la prototeràpia i la radioteràpia guiada per ressonància magnètica (RM).
La ressonància magnètica permet una planificació més precisa, ja que “podem adaptar la radioteràpia en temps real, cosa que redueix els marges de tractament i protegeix els òrgans propers que no han de rebre altes dosis de radiació, com la bufeta o els intestins prims”.
Aquestes innovacions han permès millorar la precisió dels tractaments, cosa que no només millora l'efectivitat, sinó també la qualitat de vida dels pacients.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Preocupació per l’excavació per fer el pàrquing sota la futura seu del Govern a Manresa
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»