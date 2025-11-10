Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quines són les normes de TikTok per no ser vetat com Rosalia?

El directe de l'artista catalana per presentar el quart àlbum 'Lux' es va veure interromput per "infringir les normes de la comunitat" de la popular plataforma de vídeo

Les imatges de l'aparició sorpresa de Rosalía al centre de Madrid

Les imatges de l'aparició sorpresa de Rosalía al centre de Madrid / -

Carles Planas Bou

Per a Rosalia, TikTok és un instrument més per fer música. Poques artistes han demostrat ser tan astutes, enginyoses i àgils com la catalana amb el seu ús de la popular plataforma de vídeo com a eina de promoció i hype. Després d'enlluernar el món el 2018 amb 'El mal voler', va presentar el seu tercer treball, 'Motomami', en un aplaudit i innovador directe en format vertical adaptat a l'era dels telèfons intel·ligents i no apte per a persones amb vertigen.

Aquest dilluns, la polifacètica cantant va tornar a demostrar la seva destresa en el maneig de TikTok. Vestida de blanc celestial i virginal, Rosalia es va gravar pilotant un cotxe i fumant mentre posava rumb al llançament del seu esperat quart àlbum, Lux. Tot anava sobre rodes. Fins que es va tallar el senyal. Va ser llavors quan Rosalia i el seu equip van reprendre l'esdeveniment a través d'Instagram en un directe ple de talls. Durant una hora i mitja, va aconseguir retenir enganxats a la pantalla milers d'espectadors, molts concentrats a la meta física de la de Sant Esteve Sesrovires, a la plaça del Callo de Madrid.

La interrupció de la seva emissió ha despertat tota mena de rumors. La Rosalia va ser cancel·lada per TikTok o es va tractar d'una estratègia calculada? Els missatges que van aparèixer a les pantalles dels seus seguidors apunten que el directe va ser tallat per "infringir les normes de la comunitat". De què es tracta?

"Infracció de les normes de la comunitat"

TikTok compta amb una sèrie de polítiques de moderació de contingut que fixen límits per als usuaris. Per exemple, està prohibit compartir vídeos on es mostri un comportament delictiu o discursos d'odi. No és el cas de la Rosalia.

Tot i que la plataforma no ha especificat a què es va deure el tall, a les seves normes de comunitat apareixen alguns casos de veto que podrien aplicar-se al moment en què l'esdeveniment de la catalana es va fondre a negre. Així, es prohibeixen els reptes i activitats perilloses "que puguin ocasionar dany físic" i que puguin ser "propenses a ser imitades", com l'acció de retransmetre un directe mentre es condueix de forma temerària, així com l'exposició i la promoció dels "béns i serveis més perjudicials" per a la salut, com seria l'acte de fumar. El tractament d'aquest tipus de contingut mitjançant live es pot donar si es compta amb una autorització prèvia que "compleix els estàndards" de TikTok.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents