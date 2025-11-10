Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

YouTube incorpora un temporitzador per posar un límit diari a l''scroll' infinit de shorts

Els usuaris poden establir un temps màxim diari per veure els shorts, un cop assolit el límit, pausa l'scroll o l'acció de desplaçar un vídeo darrere l'altre

YouTube afegeix un temporitzador per posar un límit diari a l'scroll infinit de shorts

YouTube afegeix un temporitzador per posar un límit diari a l'scroll infinit de shorts / ShutterStock

EP

YouTube ha incorporat a la plataforma de vídeo un temporitzador que permetrà gestionar el temps de visionament dels shorts, a fi d'ajudar els usuaris a desconnectar de l'scroll infinit.

Els usuaris poden establir un temps màxim diari per veure els shorts, un nou ajustament de l'aplicació de YouTube que, un cop assolit el límit, pausa l'scroll o l'acció de desplaçar un vídeo darrere l'altre.

La pausa s'acompanya d'una notificació que informa precisament que s'ha arribat al temps establert, però es pot treure, com informen des de TechCrunch.

Encara que el temporitzador és una mesura dissuasiva que realment no impedeix que els usuaris puguin continuar veient vídeos, sí que ofereix un moment de contacte amb la realitat enmig de l'scroll infinit, és a dir, el consum excessiu de shorts a conseqüència de la seva aparició automàtica al feed.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
  2. Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
  3. «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
  4. «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
  5. Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
  6. Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
  7. Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
  8. Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya

Un accident entre un cotxe i una furgoneta talla la C-16 en sentit sud a Berga

Un accident entre un cotxe i una furgoneta talla la C-16 en sentit sud a Berga

Marta Marrugat: "El plat cuinat ha passat a ser una solució habitual"

Marta Marrugat: "El plat cuinat ha passat a ser una solució habitual"

L’heroi de Tenerife que va salvar tres turistes de morir ofegats: «Em vaig llançar al mar sense pensar-ho»

L’heroi de Tenerife que va salvar tres turistes de morir ofegats: «Em vaig llançar al mar sense pensar-ho»

YouTube incorpora un temporitzador per posar un límit diari a l''scroll' infinit de shorts

YouTube incorpora un temporitzador per posar un límit diari a l''scroll' infinit de shorts

La campanya PIA&GO omple Moià de solidaritat en favor dels infants i joves en situació de vulnerabilitat econòmica

La campanya PIA&GO omple Moià de solidaritat en favor dels infants i joves en situació de vulnerabilitat econòmica

Ensurt a l'escola Renaixença de Manresa: una explosió a la sala de calderes mobilitza els Bombers

Ensurt a l'escola Renaixença de Manresa: una explosió a la sala de calderes mobilitza els Bombers

El Govern treballa en un nou sistema d’avisos per accidents i inundacions a les carreteres catalanes

El Govern treballa en un nou sistema d’avisos per accidents i inundacions a les carreteres catalanes

La millor estació d’esquí de l'Estat està a Catalunya, segons els World Ski Awards 2025

La millor estació d’esquí de l'Estat està a Catalunya, segons els World Ski Awards 2025
Tracking Pixel Contents