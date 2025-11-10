YouTube incorpora un temporitzador per posar un límit diari a l''scroll' infinit de shorts
Els usuaris poden establir un temps màxim diari per veure els shorts, un cop assolit el límit, pausa l'scroll o l'acció de desplaçar un vídeo darrere l'altre
EP
YouTube ha incorporat a la plataforma de vídeo un temporitzador que permetrà gestionar el temps de visionament dels shorts, a fi d'ajudar els usuaris a desconnectar de l'scroll infinit.
Els usuaris poden establir un temps màxim diari per veure els shorts, un nou ajustament de l'aplicació de YouTube que, un cop assolit el límit, pausa l'scroll o l'acció de desplaçar un vídeo darrere l'altre.
La pausa s'acompanya d'una notificació que informa precisament que s'ha arribat al temps establert, però es pot treure, com informen des de TechCrunch.
Encara que el temporitzador és una mesura dissuasiva que realment no impedeix que els usuaris puguin continuar veient vídeos, sí que ofereix un moment de contacte amb la realitat enmig de l'scroll infinit, és a dir, el consum excessiu de shorts a conseqüència de la seva aparició automàtica al feed.
