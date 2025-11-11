Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar passar la ITV
La inspecció tècnica del nostre vehicle és obligatòria i molts conductors es posen les mans al cap quan el resultat ha estat "desfavorable" o "negatiu"
"No paro de dir-ho a la gent que ve al taller: si has de demanar hora per passar la ITV, vigila quin dia tries". Ho alerta un mecànic que treballa a Manresa, fart de trobar-se clients que es veuen fumuts quan l'operari de la ITV els entrega el paper del vehicle amb els adjectius "desfavorable" o "negativa" impresos.
La ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles) serveix per garantir que els vehicles circulin per les carreteres del país en condicions segures i respectin les normes mediambientals. És una revisió obligatòria que s’ha de passar periòdicament a partir del moment que el teu cotxe supera els quatre anys de vida: entre els 4 i els 10 és biennal i a partir dels 10, anual.
Cada comunitat autònoma gestiona les seves pròpies estacions, preus i sistema de cites. Així, a Catalunya els preus poden ser diferents dels d’Andalusia o Madrid, i també hi ha variacions en com es fa la cita prèvia. El què és comú és la multa que et pot caure si circules amb l'adhesiu de la ITV caducat o, pitjor encara, si circules sense adhesiu. Això passa quan l'operari de la ITV te l'ha arrencat i després no superes la prova.
En aquests casos, si el resultat de la ITV ha estat "desfavorable", tens quinze dies per tornar a passar la revisió i el cotxe no pot circular, excepte per anar directament al taller a reparar-lo. Al document s'indica clarament: "El vehicle només pot circular per anar al taller per reparar els defectes detectats". I si la ITV ha estat "negativa", ni això: el vehicle té defectes molt greus que posen en perill imminent la seguretat viària i no pot circular ni per anar al taller. Ha de ser remolcat fins al lloc de reparació.
El pitjor dia de la setmana per passar la ITV
En tots dos casos, i aquí ve el consell del mecànic amb llarga experiència en tallers de la capital del Bages, és important escollir bé el dia que s'intenta passar la ITV. Perquè no és el mateix quedar-se sense cotxe un dilluns, dimarts o dimecres, que un divendres. "Es presenten clients en divendres preocupats perquè han suspès la ITV i necessiten que els reparem el cotxe, que el necessiten per marxar de cap de setmana, i nosaltres no hi podem fer res", diu, afegint que, "moltes vegades fa falta demanar les peces i hores de feina i si és un dilluns, amb sort ho pots tenir pel dimarts... però, si vens un divendres... segurament t'hauràs de quedar sense cotxe fins dilluns o dimarts de la setmana següent".
Et poden multar encara que no circulis
- Tenir el vehicle aparcat al carrer amb la ITV caducada pot comportar una multa de fins a 200 euros, tot i que no estigui en circulació. Només se salva si està donat de baixa temporalment al registre de la DGT.
L'ha de fer el titular del vehicle?
- No cal que el titular del vehicle sigui qui passi personalment la ITV. Qualsevol persona pot portar el vehicle a la ITV, sempre que porti la documentació obligatòria del vehicle (permís de circulació i fitxa tècnica), el vehicle estigui assegurat i en condicions de circular i tingui el justificant de la cita prèvia, si és necessari (a moltes estacions és obligatori demanar hora).
Pots passar la ITV en una altra comunitat
- Tot i que el vehicle estigui registrat en una comunitat concreta, pots passar la ITV en qualsevol lloc de l’Estat espanyol. Això pot ser útil si vius en una zona fronterera o si estàs de viatge i t’hi coincideix la data.
