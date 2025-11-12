Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Raquel Leirós i Ánxela Soto, expertes en salut: “Tot allò que fas abans d’anar a dormir afecta el teu descans i el dia següent”

Prop del 40% de la població mundial no dorm bé o pateix algun tipus de trastorn del son

Anxela Soto y Raquel Leirós

Anxela Soto y Raquel Leirós / Sport

Emma Ferrara

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), prop del 40% de la població mundial no dorm bé o pateix algun tipus de trastorn del son, sent l’insomni el més habitual. D’acord amb dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), a Espanya el pateixen de manera transitòria entre un 20% i un 48% dels adults, mentre que almenys en un 10% dels casos és crònic i greu.

L’objectiu hauria de ser dormir entre 7 i 8 hores diàries. Si no és així, tant l’estat d’ànim com la salut física poden veure’s afectats. La manca de descans suficient pot provocar dèficits cognitius, irritabilitat i fins i tot el desenvolupament d’ansietat o depressió. A més, dormir poc augmenta el risc d’hipertensió, malalties cardíaques o renals, entre d’altres.

Raquel Leirós Rodríguez, professora de l’Àrea de Fisioteràpia de la Universitat de Lleó, i Ánxela Soto Rodríguez, del Servei Gallec de Salut, han publicat un article a The Conversation sobre com aconseguir dormir bé.

Tot i que inclouen consells habituals com mantenir una rutina, triar un matalàs còmode, evitar la cafeïna i limitar l’ús del mòbil o la televisió abans d’anar a dormir, donen una importància especial a establir un “patró saludable de descans”.

Leirós comenta que tot el que es fa abans d’anar a dormir “afecta el descans nocturn i influeix en la nostra activitat durant la resta de la jornada”. Indiquen que és recomanable fer exercici físic, però evitant fer-lo just abans d’anar a dormir, ja que podria “tenir un efecte estimulant”.

Expliquen que les migdiades haurien de durar entre 20 i 30 minuts com a màxim.

Pel que fa a l’alimentació, es recomana evitar àpats pesats i picants abans d’anar a dormir: “A més, ajuda mantenir una dieta equilibrada i variada, incloent-hi aliments rics en triptòfan, com els làctics, els ous, les nous i els plàtans.”

Totes dues destaquen la importància del coixí, que consideren clau per a un bon descans.

  • Els qui dormen panxa enlaire haurien d’utilitzar un coixí d’alçada mitjana.
  • Els qui dormen de costat, un coixí més alt i ferm.
  • I els qui dormen panxa avall, un coixí més pla per evitar la hiperextensió del coll.

TEMES

  1. Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
  2. Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
  3. El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
  4. Nou detencions a la Catalunya central, cinc d'elles a Manresa, per una trama que cometia estafes immobiliàries
  5. Oriol Carol, premiat per dissenyar la ramaderia del futur: «Controlarem el bestiar amb el mòbil»
  6. El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
  7. Coca-Cola rodarà dimecres un anunci a la plaça Porxada de Manresa
  8. Així va organitzar sor Lucía la recollida d'aliments del Gran Recapte a Manresa, ballant i amb humor

El jutjat deixa lliures els detinguts per la baralla amb matxets a Manresa

El jutjat deixa lliures els detinguts per la baralla amb matxets a Manresa

Tanca per jubilació la botiga Nins, a la prolongació Guimerà de Manresa

Tanca per jubilació la botiga Nins, a la prolongació Guimerà de Manresa

La professora Dolors Grau s'acomiada de la docència: "Portar la universitat fora de les aules ha estat el gran valor afegit de l’Exploratori"

La professora Dolors Grau s'acomiada de la docència: "Portar la universitat fora de les aules ha estat el gran valor afegit de l’Exploratori"

Un incendi crema un dels mòduls on s'ha de traslladar l'institut públic de Navàs

Un incendi crema un dels mòduls on s'ha de traslladar l'institut públic de Navàs

El rodatge del film 'Las vidas posibles de mi madre' aterra a Manresa

El rodatge del film 'Las vidas posibles de mi madre' aterra a Manresa

Raquel Leirós i Ánxela Soto, expertes en salut: “Tot allò que fas abans d’anar a dormir afecta el teu descans i el dia següent”

Raquel Leirós i Ánxela Soto, expertes en salut: “Tot allò que fas abans d’anar a dormir afecta el teu descans i el dia següent”

El fiscal general nega haver fet arribar «a persones alienes a la Fiscalia» el correu en què González admetia dos delictes

El fiscal general nega haver fet arribar «a persones alienes a la Fiscalia» el correu en què González admetia dos delictes

Rodatge d'un anunci de Coca-cola a la plaça Porxada de Manresa

Rodatge d'un anunci de Coca-cola a la plaça Porxada de Manresa
Tracking Pixel Contents