Augment d'al·lèrgies en nens
El consell dels pediatres per evitar riscos amb els detergents de rentavaixelles: "Esbandir amb aigua i evitar productes irritants"
Una investigació sueca recomana evitar detergents amb ingredients irritants, com els alcohols etoxilats, i prioritzar fórmules ecològiques
Nieves Salinas
La influència dels alcohols etoxilats, substàncies químiques que s'empren per millorar la capacitat de neteja i esbandit en els rentavaixelles, sobre la salut intestinal infantil i l'augment de les al·lèrgies en nens, preocupa els pediatres al·lergòlegs que han alertat sobre la importància de reduir l'exposició a residus químics invisibles que poden romandre a la vaixella després del rentat automàtic.
La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) ha advertit que aquests compostos "són eficaços en la seva funció, poden romandre com a residus invisibles en plats, gots i estris, especialment si no es realitza un esbandit addicional després del rentat". Per això, la doctora Natalia Molini Menchón, vocal de la SEICAP, recomana: "A les llars, esbandir la vaixella amb abundant aigua després del cicle de rentat, especialment si s'utilitzen abrillandadors, i evitar l'ús de productes amb ingredients irritants o poc estudiats".
La investigació sueca
A més, els experts es remeten a una investigació realitzada a Suecia i publicada a 'Pediatrics' -la revista de l'Academia Americana de Pediatría- que va mostrar que els nens de llars on es renta la vaixella a mà presenten una menor prevalença de malalties al·lèrgiques. El resultat suggereix que el mètode de rentat podria estar reflectint diferències en l'estil de vida o el nivell socioeconòmic, encara que aquestes variables no van ser avaluades.
L'estudi conclou que l'ús de detergents que contenen alcohols etoxilats pot danyar la barrera intestinal dels nens, incrementar la seva permeabilitat i facilitar l'entrada d'al·lergèns i substàncies proinflamatòries durant els primers anys de vida, quan la barrera intestinal està encara en desenvolupament. Ofereix indicis que l'exposició a certs residus químics podria influir negativament en la maduració del sistema immunològic.
Menys agressius
Els detergents amb enzims (especialment proteases i amilases), però, assenyala aquesta investigació, mostren una major eficàcia per eliminar al·lergèns alimentaris (llet, ou, gluten) en superfícies en contacte amb aliments, i són menys agressius en comparació amb els convencionals.
L'estudi recomana evitar detergents amb ingredients irritants, com els alcohols etoxilats, i prioritzar fórmules ecològiques, sense perfums ni colorants artificials, a més d'esbandir bé la vaixella per evitar residus. El mètode de rentat (versus automàtic) també influeix: si la vaixella es renta a mà hi ha menys al·lèrgies infantils, la qual cosa suggereix que els residus químics dels detergents automàtics poden afectar la maduració immunològica a la infància.
En conclusió, reforça la importància de seleccionar detergents més segurs i menys agressius per protegir la salut integral i reduir el risc d'al·lèrgies a la població infantil.
