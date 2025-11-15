Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT
T'expliquem tots els secrets d'unes balises que venen a substituir els triangles d’emergència
David Cruz
Cada vegada queden menys dies perquè entri en vigor l’obligatorietat de les balises V16 connectades amb la DGT. A partir del pròxim 1 de gener de 2026, tots els vehicles que circulin per Espanya hauran de substituir els tradicionals triangles d’emergència per aquests nous senyals lluminosos geolocalitzats, capaços de comunicar automàticament la ubicació del vehicle aturat a la plataforma DGT 3.0.
En total, estem parlant de més de 30 milions de cotxes que estan obligats a incorporar-les, així que no ens sorprendria veure que aquestes balises es converteixen en un dels regals més habituals per Nadal.
Si bé és cert que les balises V16 fa força mesos que són al mercat, ara han de ser geolocalitzades: abans hi havia models antics que no incorporaven aquesta característica, però des de l’1 de gener de 2026 és obligatori comptar amb un dispositiu així.
Aquestes balises han d’emetre llum de 360 graus durant almenys 30 minuts, tenir una autonomia mínima de 18 mesos en repòs i disposar de connectivitat per transmetre la posició en temps real.
Quant costa una balisa V16 amb geolocalització i connexió amb DGT 3.0?
La pregunta del milió. Quant al preu, a Espanya trobem un rang molt definit: les balises V16 connectades se situen entre els 30 i els 40 euros, en funció del punt de venda, les prestacions i la durada de la connectivitat. És poc habitual trobar aquestes balises per sota dels 30 euros, i en aquest cas, convé revisar-ne les característiques i comprovar si estan degudament homologades.
Els packs familiars, pensats per a llars amb diversos vehicles o per compartir amb familiars i amics, poden suposar un important estalvi econòmic, a més de convertir-se en un bon regal de Nadal.
