Poc temps, grans resultats: el consell de l’expert que trenca mites del gimnàs
Felipe Isidro recomana centrar-se en el tren inferior quan no hi ha gaire temps per entrenar
Davida Cruz
Si et preguntem quin és el teu pitjor enemic a l’hora de fer exercici físic, probablement respondràs que la manca de temps, i més en els temps que corren, amb moltes hores de transport públic perdudes fins al teu lloc de feina i tota mena de responsabilitats familiars.
I precisament d’això parla Felipe Isidro, catedràtic d’Educació Física i responsable d’activitat física al PronoKal Group: el seu consell no pot ser més directe i pràctic: “si tens poc temps per entrenar, entrena només cames, perquè representen entre el 65% i el 68% de tota la massa muscular”.
Felipe Isidro ho ha explicat en una entrevista amb el doctor Borja Bandera, i hi ha admès que quan hi ha pressa, és prioritari centrar-nos en l’eficiència per sobre de la quantitat: “les cames són el grup muscular més important. Treballar-les provoca un impacte sistèmic enorme, millora la circulació, el metabolisme i la força funcional per a coses tan bàsiques com aixecar-se d’una cadira o pujar escales”.
L’expert insisteix que no es tracta d’entrenar més, sinó d’entrenar millor. “L’exercici funciona com un fàrmac: hi ha una dosi ineficaç, una dosi mínima eficaç i una sobredosi”, explica.
Per això, cada persona necessita una rutina ajustada al seu context (temps, material, motivació i objectius), dissenyada perquè sigui sostenible en el temps.
I quant temps cal per notar resultats? Isidro ho té clar: “programes de 10 o 20 minuts són molt més eficaços que programes de zero minuts”. L’important, diu, és la freqüència. Proposa començar amb dos dies per setmana i anar augmentant a poc a poc.
A més, desmunta un altre mite: el fet que entrenar hagi de ser esgotador. “Perquè l’exercici funcioni, ha de ser efectiu, però no fatigant”, adverteix. Al final, el gran repte no és entrenar fort, sinó aconseguir fer-ho de manera constant. I aquí hi ha el veritable secret: convertir el moviment en un hàbit, no en una obligació.
