Consells pràctics

Com aplicar la regla de les 24 hores per estalviar diners i evitar compres impulsives

Estalvia diners intel·ligentment permet arribar a final de mes amb més diners al banc

Guardiola d’estalvis

Guardiola d’estalvis / arxiu

Patricia Páramo

 Conservar una quantitat significativa de diners en el teu compte al final del mes per estalviar pot semblar un objectiu difícil d’assolir. Entre despeses constants, situacions inesperades i petits luxes personals, mantenir un pla d’estalvi sol ser un repte. Però no et preocupis, és totalment factible.

Avui et presentem un pla d’estalvi senzill que potser no havies provat encara: la regla de les 24 hores. És un mètode fàcil de seguir i, si et compromets a aplicar-lo, et sorprendràs al revisar les teves finances a final de mes.

La regla de les 24 hores per estalviar

La regla de les 24 hores és una estratègia senzilla i efectiva per controlar les teves despeses impulsives i estalviar diners.

A continuació, t’expliquem com aplicar aquesta regla per arribar a final de mes amb més diners al banc.

Identifica les teves despeses impulsives

Comença reconeixent les despeses que fas sense pensar-ho gaire, com compres innecessàries o no planificades. Aquestes són les despeses que has d’evitar per començar a estalviar.

Aplica la regla de les 24 hores

Quan et trobis amb un article que desperti el teu interès i vulguis comprar-lo impulsivament, atura’t i aplica la regla. Pren-te 24 hores per reflexionar sobre si realment necessites aquest article o si només és un caprici passatger.

Reflexiona sobre el valor real de l’article

Durant aquestes 24 hores, pensa com aquest article s’ajusta a les teves necessitats, objectius i prioritats. Avalua si val la pena gastar-te els diners en això o si seria més convenient destinar aquests fons als teus estalvis.

Compara preus

Si després de reflexionar encara estàs interessat en l’article, dedica temps a comparar preus en diferents botigues o plataformes en línia. Sovint podràs trobar la mateixa qualitat a un millor preu.

Estableix un pressupost

Una vegada hagis aplicat la regla de les 24 hores en diverses ocasions, t’adonaràs de quants diners pots estalviar a l’evitar despeses impulsives. Estableix un pressupost mensual per a les teves despeses i estalvis, i ajusta-t’hi.

Revisa les teves despeses regularment

Fes un seguiment de les compres i analitza com estàs complint el pressupost. Si t’adones que has gastat menys del que havies planejat, destina aquests diners extres als estalvis.

Recorda els objectius financers

Quan sentis la temptació de gastar impulsivament, recorda les teves metes financeres a llarg termini, com comprar una casa, pagar deutes o tenir un fons d’emergència. Això t’ajudarà a mantenir la disciplina en les despeses i a enfocar-te a estalviar.

Aplicant la regla de les 24 hores de manera consistent, podràs controlar les despeses impulsives i millorar els hàbits d’estalvi. Això et permetrà assolir els objectius financers i millorar la qualitat de vida en el futur.

