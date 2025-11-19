Pols de pentinar: per què s’han fet tan populars
Coneix les diferències entre la gomina i la pols de pentinar
Eva Remolina / AMIC
En els últims anys, les pols de pentinar (o texturizing powders) s’han convertit en un producte estrella dins del món de la perruqueria i l’estilisme. Coloristes, barberies i estilistes professionals les utilitzen cada vegada més, i també són un èxit entre els usuaris que busquen un producte lleuger, versàtil i fàcil d’aplicar per aconseguir volum i textura instantanis.Les pols de pentinar són un producte capil·lar en forma de pols molt fina, generalment a base de sílice o altres minerals lleugers, pensat per aportar:
- Volum immediat des de l’arrel
- Textura i acabat mat
- Fixació lleugera a mitjana, sense rigidesa
S’apliquen directament sobre l’arrel o sobre els dits per distribuir-les als cabells. En contacte amb el pèl absorbeixen l’excés d’oli i creen una sensació de densitat, perfecte per a cabells fins o per a pentinats que necessiten un punt de suport extra.
Tot i que tant les pols com la gomina tenen com a objectiu ajudar a fixar i estilitzar, funcionen de manera molt diferent, per exemple, a la gomina.
1. Textura i acabat
- Pols de pentinar: acabat mat i natural, molt lleuger.
- Gomina: acabat brillant o humit, textura més densa i visible.
2. Fixació
- Pols: fixació lleugera o mitjana, ideal per donar forma sense endurir els cabells.
- Gomina: fixació forta, molt útil per a pentinats més estructurats o geomètrics.
3. Sensació al tacte
- Pols: els cabells queden suaus, solts i manejables.
- Gomina: acostuma a deixar una sensació enganxosa o rígida.
4. Tipus de pentinat
- Pols: perfecte per a looks voluminosos, desestructurats o amb efecte “messy”.
- Gomina: millor per a pentinats polits, recollits i acabats definits.
5. Adequació per a diferents tipus de cabells
- Pols: excel·lents per a cabells fins o sense volum.
- Gomina: ideal per cabells gruixuts o per controlar cabells rebels.
Les pols de pentinar ofereixen una sèrie de beneficis que expliquen el seu auge:
1. Aporten volum immediat
Només cal una petita quantitat per aconseguir un efecte de cabells més densos i amb més cos.
2. Efecte mat i natural
No deixen residus visibles ni brillantor artificial, cosa que les fa ideals per a looks discrets però treballats.
3. No pesen i no engreixen
A diferència d’alguns gels o cera, no deixen els cabells pesats ni amb aspecte greixós.
4. Són fàcils de reaplicar
Pots refrescar el pentinat afegint-ne una mica més durant el dia, sense necessitat de rentar els cabells.
5. Perfectes per al “segon dia”
Absorbeixen lleugerament l’excés d’oli, així que també ajuden a allargar el temps entre rentades.
6. Gran versatilitat
Funcionen bé tant per a pentinats curts com llargs, dones, homes o qualsevol estil que busqui textura.
