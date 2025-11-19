Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pols de pentinar: per què s’han fet tan populars

Coneix les diferències entre la gomina i la pols de pentinar

Pols de pentinar

Pols de pentinar / Getty Images

Eva Remolina / AMIC

En els últims anys, les pols de pentinar (o texturizing powders) s’han convertit en un producte estrella dins del món de la perruqueria i l’estilisme. Coloristes, barberies i estilistes professionals les utilitzen cada vegada més, i també són un èxit entre els usuaris que busquen un producte lleuger, versàtil i fàcil d’aplicar per aconseguir volum i textura instantanis.Les pols de pentinar són un producte capil·lar en forma de pols molt fina, generalment a base de sílice o altres minerals lleugers, pensat per aportar:

  • Volum immediat des de l’arrel
  • Textura i acabat mat
  • Fixació lleugera a mitjana, sense rigidesa

S’apliquen directament sobre l’arrel o sobre els dits per distribuir-les als cabells. En contacte amb el pèl absorbeixen l’excés d’oli i creen una sensació de densitat, perfecte per a cabells fins o per a pentinats que necessiten un punt de suport extra.

Tot i que tant les pols com la gomina tenen com a objectiu ajudar a fixar i estilitzar, funcionen de manera molt diferent, per exemple, a la gomina.

1. Textura i acabat

  • Pols de pentinar: acabat mat i natural, molt lleuger.
  • Gomina: acabat brillant o humit, textura més densa i visible.

2. Fixació

  • Pols: fixació lleugera o mitjana, ideal per donar forma sense endurir els cabells.
  • Gomina: fixació forta, molt útil per a pentinats més estructurats o geomètrics.

3. Sensació al tacte

  • Pols: els cabells queden suaus, solts i manejables.
  • Gomina: acostuma a deixar una sensació enganxosa o rígida.

4. Tipus de pentinat

  • Pols: perfecte per a looks voluminosos, desestructurats o amb efecte “messy”.
  • Gomina: millor per a pentinats polits, recollits i acabats definits.

5. Adequació per a diferents tipus de cabells

  • Pols: excel·lents per a cabells fins o sense volum.
  • Gomina: ideal per cabells gruixuts o per controlar cabells rebels.
Quin producte és millor pels meus cabells: gomina o pols de pentinar

Quin producte és millor pels meus cabells: gomina o pols de pentinar? / cookie_studio

Les pols de pentinar ofereixen una sèrie de beneficis que expliquen el seu auge:

1. Aporten volum immediat

Només cal una petita quantitat per aconseguir un efecte de cabells més densos i amb més cos.

2. Efecte mat i natural

No deixen residus visibles ni brillantor artificial, cosa que les fa ideals per a looks discrets però treballats.

3. No pesen i no engreixen

A diferència d’alguns gels o cera, no deixen els cabells pesats ni amb aspecte greixós.

4. Són fàcils de reaplicar

Pots refrescar el pentinat afegint-ne una mica més durant el dia, sense necessitat de rentar els cabells.

5. Perfectes per al “segon dia”

Absorbeixen lleugerament l’excés d’oli, així que també ajuden a allargar el temps entre rentades.

6. Gran versatilitat

Funcionen bé tant per a pentinats curts com llargs, dones, homes o qualsevol estil que busqui textura.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents