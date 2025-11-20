Marta Parella, especialista en autoajuda d'Avinyó, explica els 5 passos per millorar la teva autoestima si estàs en una relació: "Posa paraules al que sents"
Descobreix tot el que no coneixies sobre tu mateixa
Les relacions de parella moltes vegades no són com ens hem imaginat. Totes voldríem un príncep blau que ens portes amb el seu cavall blanc al castell per casar-nos i viure feliços per sempre. Però això, no existeix per diversos motius. Així doncs, toca mirar per què no acaben de funcionar les nostres relacions. Quan estem en parella solem canviar les nostres rutines, hàbits i maneres de fer. I això en cert punt és bo, ja que si no, no podríem conviure amb l'altra persona. Tot i això, hi ha moments en què la línia entre el que és sa i el que és tòxic (red flags) és molt prima. Aquí entra el paper de Marta Parella, la coach bagenca especialitzada en relacions de parella i autoestima.
La coach personal treballa l'autoestima de les persones per tal que sàpiguen valorar-se soles i dins d'una relació. Moltes persones necessiten una validació constant i qualsevol comentari fora de lloc farà que es facin cada vegada més petites. Així doncs, a qui no li ha passat que estant en parella s'ha sentit poc valorada, estimada o jutjada per mèrits professionals, etc. Si això t'està passant, segurament tens un problema dins la relació, però el canvi comença per tu mateixa.
Buscar l'ajuda d'una professional és imprescindible per resoldre aquests conflictes interns i per després fer front a la realitat externa. Marta Parella et facilita la guia, tallers i programes per aconseguir la teva transformació cap a una relació més saludable i perquè tu acabis prenent les decisions que més beneficiïn la teva felicitat.
Aquests són els 5 essencials per millorar la teva autoestima en la relació, segons Marta Parella:
1. Observa quan et fas petita
2. Reforça la teva identitat fora de la parella
3. Reconeix que no estàs boja ni ets dèbil
4. Posa paraules al que sents
5. Cuida la teva energia interna
Marta Parella ha aparegut a realitys de Telecinco, fent de coach de parelles a MTMAD. També participa en la ràdio local 'La central', un espai on es parla sobre l'autoestima i la gestió emocional. A més, té un llibre que és fascinant: "Eres el amor de tu vida". En el seu perfil d'Instagram @martaparellacoach, amb més de 200.000 seguidors, apareixen testimonis de dones reals, alguns exercicis per començar a sanar la teva autoestima i com aconseguir fer el pas per separar-te després de dos anys donant-li voltes. A què esperes per fer el canvi?
