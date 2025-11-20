Ignacio López-Goñi, microbiòleg: "Per prendre probiòtics no viuràs més ni seràs més feliç"
"Podem pensar que d'aquí a 20 o 30 anys analitzaran la nostra microbiota i potser podran personalitzar algun tipus de probiòtic"
Rafa López
El de la microbiota és un dels temes més candents en microbiologia i medicina, amb un futur apassionant relacionat amb la medicina de precisió. També ha donat peu a multitud de llibres supervendes i no poques exageracions. Ignacio López-Goñi, catedràtic de Microbiologia de la Universitat de Navarra, acaba de publicar 'Microbiota i salut mental' (L'Esfera dels Llibres), llibre en què explica en clau divulgativa com els milions de microbis de l'intestí influeixen al cervell. Autor del bloc Microbioblog.es, López-Goñi defensa que "la ciència que no s'explica no compta", i és un expert a 'metabolitzar' fins a la investigació més assenyada en coneixement assequible. No esperin consells clínics ni una successió de pautes nutricionals: López-Goñi no és metge ni nutricionista, sinó microbiòleg, i davant de la sobreexcitació al voltant de la microbiota aporta cautela i rigor. "Som a l'edat de pedra de tot aquest tema, no a l'edat d'or –matisa–. Encara que el nombre de publicacions cada vegada és més gran i la microbiota es relaciona cada vegada amb més malalties, també amb les mentals i fins i tot amb el càncer, estem als primers passos", subratlla.
–Per què s'ha trigat tant a saber que els microbis de l'intestí són tan nombrosos i importants? Quin és l'avenç científic que ha permès aquest coneixement els darrers anys?
–Que hi ha microbis que afecten la salut ho sabem des de fa més de cent anys. Però, efectivament, en els darrers anys el que han canviat són les tecnologies. Abans els microbiòlegs cultivàvem els bacteris al laboratori, en plaques de Petri, i vèiem els que ens creixien allà. Amb les noves tècniques de metagenòmica, en què pots extreure tot l'ADN i seqüenciar-lo, hem descobert, per dir-ho d'alguna manera, la «matèria fosca» del món microbià, la quantitat de microorganismes que no sabíem que hi eren. Per a molts d'ells no tenim la tecnologia per cultivar-los i aïllar-los al laboratori, però almenys sabem que hi són. Com? Amb una frase com “en un lloc de la Manxa” podem endevinar l'autor i el títol del llibre, no necessitem llegir-lo. Doncs els microorganismes tenen una mena de firmes genètiques per les quals ja sabem qui és qui. Aquestes noves tecnologies de metagenòmica ens han permès descobrir tot el microbioma.
–Perquè hi hagi una relació entre microbiota i salut mental se suposa que hi ha d'haver una connexió intestí-cervell. Abans es creia que el cervell estava totalment aïllat dels microbis per la barrera hematoencefàlica. Aquesta barrera no és tan impermeable com es creia abans?
–D'una banda, amb l'edat aquesta barrera se'ns pot anar debilitant, per això algunes malalties mentals tenen lloc, com l'Alzheimer o fins i tot el Parkinson. Però, a més, estem veient que molts microbis intestinals poden activar tota una ruta d'inflamació crònica, persistent, contínua i generalitzada, que afecta la permeabilitat no només de l'epiteli intestinal, sinó també de la barrera hematoencefàlica. Això pot afavorir que hi hagi substàncies tòxiques que acabin passant, des de productes del metabolisme dels microorganismes i fins i tot alguns microorganismes. Per exemple, al cervell de persones amb Alzheimer s'ha detectat ADN d'alguns bacteris, com pot ser Porphyromonas, que és un patogen de la boca, o alguns virus, com l'herpes.
–Es coneix quina és la via de comunicació entre l'intestí i el cervell? El nervi vague?
–Efectivament, hi ha una via de comunicació bidireccional que connecta directament el cervell amb l'intestí. No podem seccionar el nervi gandul d'una persona per veure què passa, perquè el nervi gandul és tot menys gandul [riu], controla moltes coses. I després hi ha molts productes del metabolisme dels bacteris intestinals que poden acabar afectant el cervell: neurotransmissors com la serotonina –el 90% de la qual es produeix en l'àmbit intestinal– i també la dopamina. Hi ha evidències que la microbiota intestinal està relacionada amb el metabolisme del triptòfan. Del triptòfan es genera la serotonina, i de la serotonina es genera la melatonina. Aquestes hormones poden tenir efecte en funcions cerebrals. També es produeixen àcids grassos de cadena curta, que sabem que estabilitzen la barrera intestinal i la barrera hematoencefàlica, i que en general tenen a veure amb la bona salut. També s'indueix a la microbiota, a través del sistema immune, el control de la inflamació. I moltes malalties, també mentals, tenen a veure amb la inflamació.
–La inflamació també està de moda, igual que la microbiota.
–Amb l'edat ens oxidem i ens inflamem. La inflamació en si mateixa no és dolenta. Quan tenim una ferida s'inflama, i això vol dir que hi van totes les nostres cèl·lules del sistema immune, i els nostres anticossos, i controlen aquesta infecció. Però, si aquesta activació és constant i crònica, es poden fer malbé algunes funcions. Per això hi ha moltes malalties relacionades amb el procés inflamatori. I la microbiota té a veure amb això. El problema és que no sabem si és causa o efecte: és la malaltia allò que causa el problema de la microbiota o és la disfunció de la microbiota, la disbiosi, el que causa la malaltia? Veiem que hi ha una correlació, però probablement no una causalitat. Però, en la mesura que entenguem cada vegada més quins són els mecanismes moleculars que hi ha darrere, tindrem més capacitat per a un diagnòstic primerenc, per a un tractament i fins i tot, per què no?, per a la curació d'algunes malalties.
–Quina mena d'aliments maten o empobreixen la microbiota?
–S'han fet molts estudis sobre dietes i microbiota. I la conclusió és que una microbiota sana, rica i diversa en microorganismes s'aconsegueix mitjançant una alimentació saludable. I què és una alimentació saludable? D'una banda, la fibra, els polifenols, que són els que donen color a les fruites i les verdures, i els probiòtics naturals: el quefir, el iogurt… La microbiota prefereix les proteïnes vegetals als animals, i sobretot el que no li agrada, perquè disminueix aquesta diversitat, són els aliments ultraprocessats, l'excés de tabac i l'alcohol.
–Què és el que afavoreix aquesta microbiota «sana»?
–Una dieta rica en verdures, en fruita, en cereals integrals, oli d'oliva, fruita seca, probiòtica, amb una mica de peix i una mica de carn blanca, i que eviti els aliments ultraprocessats. I quina dieta és? Doncs la Mediterrània, que no només són els aliments, sinó també la manera de cuinar-los: sabem que no és el mateix si el fem fregit, cuinem o el fem al forn. I jo hi afegiria una altra cosa. La dieta Mediterrània també és un estil de vida saludable que inclou menjar en grup. Hi ha estudis que demostren que la vida mediterrània relacionada amb aquest estil de vida saludable disminueix l'estrès i la depressió. Tot està connectat: l'alimentació, la microbiota, l'intestí i el cervell.
–Li preguntaria sobre María Branyas, la dona catalana que va morir als 117 anys i deia que prenia tres iogurts al dia.
–Sabem des de fa cent anys que els aliments probiòtics són més saludables, però sempre dic que per prendre probiòtics no viuràs més ni seràs més feliç. Maria Branyas deia que havia viscut molt i havia estat molt feliç. Li van estudiar la genètica, les proteïnes, el metabolisme i la microbiota, que era més semblant a la d'una persona jove: estava enriquida en aquests bacteris saludables que diem que produeixen neurotransmissors i àcids grassos de cadena curta, i tenia menys bacteris proinflamatoris. Ella deia que prenia tres iogurts al dia d'una marca catalana, no recordo quina, que es va esgotar al cap de tres dies. Tothom va dir: «doncs ja està, prenc iogurts!».
–I aquest no és el missatge…
–El missatge és doble. D'una banda, el teu cos guarda memòria de tot allò que has menjat, begut i fumat abans. Els iogurts i els probiòtics no són miraculosos, però sí que és veritat que María Branyas tenia una genètica i un estil de vida particulars. Els probiòtics són un excel·lent complement a una dieta saludable, però si t'empatxes d'altres coses i després et prens tots els iogurts, doncs, noi… Quan parlo de probiòtics em refereixo al iogurt, al quefir, a aliments fermentats… No estic parlant de pastilles, ja que depèn de moltes coses, de què us funcionin… doncs depèn, a algunes persones sí i a d'altres no.
–Fa uns quants dies Robert Kennedy Jr. deia que es podia curar l'esquizofrènia amb la dieta a través de la microbiota. No estem en això, no?
–No, no estem en això. Una cosa és que tinguem ara un plantejament més holístic de la salut humana, que veiem que tot influeix i hàgim de ficar en molts equips mèdics un nutricionista perquè cada cop ens adonem que l'alimentació és fonamental per a la salut, no només per no estar gros i no tenir diabetis, sinó per a molts aspectes, també els mentals. Però una altra cosa és pensar que curarem aquest tipus de malalties amb l'alimentació. Potser podem millorar la qualitat de vida d'alguns d'aquests pacients, però ara dir que no calen altres tractaments perquè podem curar amb l'alimentació totes aquestes malalties, i també l'autisme, no té cap fonament.
–En el futur, a dècades vista, ens podrien oferir un «menú» personalitzat de bacteris per optimitzar la nostra microbiota?
–Jo crec que sí. A mi m'agrada somiar. De la mateixa manera que fa 20 anys ens deien que anaven a seqüenciar el genoma i veure determinats gens per personalitzar el tractament contra el càncer, i avui dia es fa. Els oncòlegs ja no parlen del càncer de mama, sinó dels càncers de mama, i depenent de la teva genètica et personalitzen el tractament. Això fa 20 anys ens semblava ciència-ficció. Doncs de la mateixa manera podem pensar que d'aquí a 20 o 30 anys analitzaran no només els nostres genomes, sinó també el nostre metabolisme, el nostre sistema immune i la nostra microbiota, probablement a temps real, cosa que ara no podem fer. Potser podran personalitzar algun tipus de probiòtic.
–Com?
–Aniran a una prestatgeria, agafaran certs bacteris i llevats, fins i tot determinats virus, i ens prepararan un còctel adequat a la nostra malaltia. Probablement en el futur entrarà allò que s'anomena la medicina personalitzada de precisió. Tant de bo. Fa pocs anys, a qualsevol metge li parlaves de microbiota i no sabia de què li estaves parlant, i ara veiem que influeix no només en malalties nutricionals, metabòliques o digestives, sinó en malalties mentals o fins i tot en el tractament contra el càncer. Això no significa, com pot dir Kennedy, que curarem el càncer amb una dieta. Però sabem que la manera com respon una persona a alguns tractaments, per exemple, d'immunoteràpia, depèn de la microbiota. De manera que podrem millorar aquests tractaments, sempre de manera complementària.
–Comptava al llibre que ja s'està fent trasplantament fecal –encara que vostè prefereix anomenar-lo bacterioteràpia, perquè sona millor–, amb algun bacteri. Es podrà avançar en aquesta via per combatre els bacteris resistents als antibiòtics?
–Sí, probablement. De moment per l'única cosa que funciona de manera eficaç és per a la infecció per Clostridium difficile. La resta està en l'àmbit experimental, però potser en el futur, més que un trasplantament fecal, que sona tan malament, es pugui fer un trasplantament sintètic: en comptes d'agafar tot el que hi ha, trasplantaré una determinada col·lecció de microorganismes ja coneguts. Hi ha estudis per a algunes malalties en què s'està veient que hi ha una certa connexió entre la microbiota intestinal amb la microbiota vaginal i l'oral. Pots intervenir en una microbiota, obtenir efectes en una altra i així curar un altre tipus de malaltia o d'alteració. Per exemple, en el tractament de la infecció contra Clostridium a través de trasplantament fecal, hi ha hagut alguns casos en què han millorat també algunes infeccions urinàries.
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes