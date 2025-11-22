Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Per què anar al WC amb el mòbil augmenta el risc de tenir hemorroides

Una investigació revela que les possibilitats creixen un 46%

Compte amb anar al lavabo i dur el mòbil

Compte amb anar al lavabo i dur el mòbil / pressfoto

Jorge López

Des de fa anys s'ha tornat molt habitual que anem a la cambra de bany portant el mòbil a la mà. Ja sigui per revisar xarxes socials, veure vídeos o respondre missatges, molts 'viatges' al vàter es converteixen en pauses digitals en lloc d'instants ràpids per fer el que toca.

Aquest hàbit d'usar el telèfon intel·ligent al bany significa que estem asseguts més temps del degut, distrets, sense adonar-nos que estem perllongant l'estada al vàter. I aquest petit gest, aparentment innocent, podria tenir conseqüències que fins ara pocs relacionaven amb l'ús del mòbil a la cambra de bany: un increment del risc de patir hemorroides.

Segons una investigació duta a terme per l'equip del Beth Israel Deaconess Medical Center (Estats Units) i publicada a la revista PLOSONE, les persones que utilitzen el mòbil mentre són al vàter tenen un 46% més de probabilitats de patir hemorroides enfront dels que no ho fan.

L'estudi va avaluar 125 adults que acudien a una colonoscòpia de cribratge. A través de qüestionaris en línia van recollir dades sobre els seus costums al bany i el seu estil de vida; a més, els 'endoscopistes' van examinar la presència d'hemorroides. Dels participants, el 66% va admetre utilitzar el mòbil al vàter. Els que el feien servir romanien més temps asseguts: el 37% dels usuaris del mòbil passava més de cinc minuts per visita al bany, comparat amb només el 7,1% dels que no el feien servir.

L'anàlisi estadística va ajustar per edat, activitat física i ingesta de fibra, i, tot i això, es va mantenir l'associació entre ús del mòbil i hemorroides. Els resultats suggereixen una explicació intuïtiva: quan fem servir el telèfon asseguts al WC, ens quedem més temps de l'adequat, cosa que pot augmentar la pressió sobre els teixits anals. Aquesta prolongada pressió afavoreix l'aparició d'hemorroides.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents