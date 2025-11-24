El negoci dels spas capil·lars s’expandeix gràcies al TikTok
Els preus d’aquesta nova moda, originària del Japó, van des dels 150 euros en els centres més senzills fins als 250 euros en les propostes més luxoses.
Ariadna Miranda
Rebre un massatge mentre et renten els cabells forma part del ritual habitual de les perruqueries des de fa anys. No obstant, quan les xarxes socials, sobretot TikTok, es van inundar de vídeos de persones disfrutant d’un spa capil·lar –amb rajos d’aigua, mascaretes i múltiples tractaments– es va disparar l’interès per aquest servei teòricament complementari. La nova moda, que té el seu origen al Japó, va créixer amb milions de visualitzacions a internet i ara ha fet el salt als carrers de Barcelona com un negoci en auge.
És el cas de Chōwa, un centre especialitzat en spa capil·lar de luxe que va obrir fa poc més d’un any. "Crèiem que hi havia una oportunitat al mercat", assenyala la direcció. Un altre exemple és Japanese Head Spa, un dels pioners en l’expansió del concepte, que compta amb 32 locals a Espanya i suma 21 establiments més entre França, Itàlia, Portugal i l’Equador. Preveu obrir 20 locals més a Llatinoamèrica en els pròxims mesos.
Els professionals consultats coincideixen en el fet que Barcelona ha adoptat ràpidament aquest fenomen viral. La capital catalana "abraça el món wellness, la cosmètica natural i els tractaments sensorials", assenyala Alessandra Bianco, cofundadora de Calma Hair Spa, un altre saló de spa capil·lar, que també destaca que la ciutat és especialment receptiva a noves formes d’autocura.
L’estudi calcula que hi ha entre 15 i 20 espais a la ciutat que ofereixen algun tipus de spa capil·lar, com ara perruqueries convencionals que comencen a invertir en zones dedicades només a aquests tractaments. Encara són molt pocs els centres especialitzats en exclusiva en la cura capil·lar, sense oferir tallar, pentinar, tenyir i la resta de serveis propis d’una perruqueria. "¡Però això acaba de començar!", augura Bianco a aquest diari.
Tècniques japoneses
Per entendre la tendència s’ha de comprendre en què consisteix realment un spa capil·lar. Sorgit d’antigues tècniques japoneses de massatge i cura del cuir cabellut, el head spa és una experiència sensorial i immersiva que busca la màxima relaxació alhora que cuida, tracta i divulga la salut capil·lar i el cuir cabellut. Es tracta d’un servei totalment personalitzat per a cada client, que combina tècniques de ciència capil·lar, tecnologia avançada, productes d’alta qualitat i procediments de massatge.
Japanese Head Spa, Chōwa i Calma Hair Spa calculen que realitzen entre 20 i 25 serveis al dia, cada un amb una durada aproximada d’una hora de mitjana. Amb llistes d’espera de fins a dos mesos, els preus depenen de cada establiment. Els tractaments més luxosos poden pujar fins a 250 euros, en canvi, els més senzills com el servei bàsic ronden els 150 euros.
