CIBERCONDRIA
Què és la cibercondria? Un de cada quatre espanyols s’autodiagnostica a internet en comptes d’acudir al metge
Quatre de cada deu joves, escullen un cercador, un influencer o la IA abans que visitar la consulta, segons un estudi de la companyia d’assegurances Línea Directa
La meitat de les persones diagnosticades d’ansietat i depressió utilitza la IA gairebé diàriament el que alimenta la cibercondria, diuen els experts
Nieves Salinas
La intel·ligència artificial (IA) s’ha convertit en una eina cada vegada més habitual entre la població per consultar temes de salut física i mental en un entorn en què hi ha qui ja pateix de cibercondria (recerca compulsiva de símptomes en entorns digitals). De fet, dues de cada tres persones a Espanya (66%) recorren a la IA per consultar malalties de salut i una de cada quatre (24,8%), s’autodiagnostica digitalment en comptes d’acudir al metge.
Són dades de l’informe ‘Els perills de l’autodiagnòstic digital’ #CibercondrIA que ha presentat aquest matí la companyia d’assegurances Línea Directa. Segons l’estudi, s’observa una bretxa generacional: 9 de cada 10 joves entre 16 i 19 anys acudeix a aquesta tecnologia per informar-se sobre salut (la meitat de forma «freqüent o sempre»), mentre que entre la població de 65 a 75 anys, la fan servir el 41,7% de les persones.
Els experts
L’informe de Línea Directa ha sigut desenvolupat juntament amb Ruth Castillo-Gualda, Doctora en psicologia i experta en Intel·ligència Emocional, i el doctor Justo Menéndez, metge especialista amb més de 30 anys d’experiència i cap d’Urgències, els dos professors de la Universitat Camilo José Cela (UCJC). L’objectiu de l’estudi és analitzar l’auge de l’ús de la IA a Espanya, com es relaciona això amb la salut física i mental i oferir recomanacions per usar aquesta eina de manera responsable.
Les conclusions indiquen que les persones no veuen la IA només com un complement, sinó que en ocasions molts substitueixen la primera consulta amb un professional per aquesta tecnologia. De fet, per a 1 de cada 4 espanyols (24,8%) l’autodiagnòstic digital s’ha convertit en la seva primera opció quan apareix un problema de salut. Entre els joves, aquesta preferència és encara més gran: el 41,8% escull cercadors, influencers o eines d’IA abans que acudir al metge o a urgències. Dels 65 als 75 anys, el percentatge descendeix al 10,6%.
Immediatesa
Disponibilitat, immediatesa i intimitat són els motius més citats per a aquesta consulta digital. Les dones (55%) i els joves (35%) al·leguen, a més, una qüestió de privacitat o «no sentir-se jutjats». Catalunya (24%), la Regió de Múrcia (22,1%) i Canàries (21,4%) són les comunitats on hi ha més percentatge de població que consulta de manera «freqüent» i «molt freqüentment» problemes de salut a la IA. En el costat contrari, se situen Galícia (10,4%), Cantàbria (13,5) i Castella i Lleó (11,5).
A més, la meitat de les persones diagnosticades d’ansietat i depressió a Espanya utilitza la IA gairebé diàriament. Això agreuja la situació i alimenta la cibercondria. L’estudi també revela que, en qüestions de salut mental, per a moltes persones la IA es converteix en un «terapeuta digital». Els qui se senten malament emocionalment busquen suport en aquesta tecnologia i proven d’alleujar la incertesa davant símptomes o preocupacions de salut. Aquesta cerca de símptomes en la IA provoca, segons declaren, més alleujament que no pas no fer res. Però és una sensació falsa de control i responsabilitat.
Cibercondria
En aquest context, la meitat dels qui pateixen ansietat o depressió a Espanya recorre a la IA gairebé diàriament per resoldre dubtes sobre salut. Aquest ús intensiu contrasta amb l’ús molt menor de pacients amb malalties físiques cròniques, com hipertensió (15%) o diabetis (13%), cosa que apunta que la dependència d’aquestes eines està molt més lligada a necessitats psicològiques i emocionals que a problemes físics.
De fet, la recerca compulsiva de símptomes en entorns digitals, denominada cibercondria, s’alimenta d’aquest cercle viciós. Com més malestar emocional, més recerques digitals amb intel·ligència artificial, que lluny d’alleujar el que fan és agreujar la situació, assenyalen els experts que aconsellen desenvolupar un ús conscient i responsable de la IA quan es tracten problemes relacionats amb la salut.
