El model econòmic de PS5 es ven com els xurros al Japó i s'esgota a les botigues
Sony es defensa davant el creixement de Switch 2 al mercat japonès amb una nova versió digital pensada per al públic local
Carlos d'Ayala - Elsotanoperdido
La nova versió econòmica de PS5 Digital Edition llançada el passat cap de setmana en exclusiva per al Japó, sembla haver tingut tant d'èxit que algunes botigues ja han anunciat que està esgotada. Aquest entusiasme fins i tot també s'ha deixat notar en xarxes socials amb nombrosos missatges dels nous propietaris japonesos de PS5, que asseguren estar molt contents d'haver pogut comprar per fi una consola a preu reduït després de tants anys.
PS5 “Japanese Only”
En aquest sentit, no està de més apuntar que al Japó comprar un “paquet bàsic” que conté la consola, els accessoris, un joc i potser una subscripció a PS Plus Prèmium costa al voltant de 100.000 iens (al voltant de 550 euros), una quantitat prohibitiva per a molts japonesos. El nou model digital costa 55.000 iens (uns 310 euros), semblant al preu de Switch 2.
Què canvia entre PS5 estàndard i el model econòmic?
La nova PS5 Digital econòmica que Sony ha llançat al Japó no és una consola diferent, sinó una versió molt concreta pensada per al públic local. La diferència més evident és el preu. A canvi d'aquesta retallada, el sistema està limitat a l'idioma japonès i només admet comptes de PlayStation registrats a la regió, de manera que l'accés a la botiga digital queda restringit a la Store japonesa i al catàleg. Això és per evitar que la unitat s'exporti a països com la Xina continental. Des del punt de vista de maquinari no hi ha grans diferències. Manté les característiques de la configuració digital actual amb el mateix processador, gràfica, un SSD de 825 GB i la mateixa línia de jocs i accessoris.
Cal vendre més consoles!
El llançament d'aquesta versió del dispositiu s'emmarca en l'estratègia del nou CEO de PlayStation, Hideaki Nishino, per recuperar terreny al mercat japonès, on Nintendo ha guanyat molta quota en els darrers anys amb Switch. D'aquí ve l'arribada d'una consola més assequible pensada per al públic local.
PlayStation 5 - GO! GO! PS5!
Una estratègia que aparentment està donant els seus fruits i que, ara com ara, Sony manté limitada al Japó, sense anuncis d'un model equivalent per a Europa, un territori on qualsevol model de PS5 continua venent-se molt bé al preu habitual.
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
- La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
- Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell