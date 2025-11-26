La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
El Sorteig de Nadal és un dels esdeveniments més esperats de l’any
Emma Ferrara
El 18 de desembre de 1812 es va celebrar a Cadis el primer sorteig de la Loteria Nacional a Espanya. Es va organitzar amb l’objectiu de recaptar fons per a la campanya militar contra els francesos, i el Gordo va correspondre al número 03604, amb un premi de 4.000 rals.
Des de llavors, s'ha consolidat com un dels jocs d’atzar més populars del país. El Sorteig de Nadal és un dels esdeveniments més esperats de l’any, i cada 22 de desembre molts espanyols estan pendents dels nens de San Ildefonso amb l’esperança de ser un dels afortunats guanyadors del Gordo.
Enguany, el sorteig de la Loteria de Nadal repartirà 2.772 milions d’euros entre tots els premis, una xifra històrica. El premi Gordo de la Loteria atorgarà 4 milions d’euros per sèrie, és a dir, 400.000 euros per dècim.
La Policia Nacional ha publicat a les seves xarxes socials recomanacions sobre el que mai no hauries de fer amb un dècim de loteria. Tal com diu la dita, cal guardar-lo “com or en drap”.
Des del cos policial destaquen la importància de no confiar el dècim a una altra persona. Recomanen guardar-lo en un lloc segur, fer-li una fotografia i anotar el número i la sèrie en cas que es perdi.
En cas de compartir el número amb algú, és fonamental no desentendre’s del dècim: s’ha de signar i conservar una fotocòpia. A més, és recomanable tenir un document amb els noms, DNI i signatures de tots els participants, així com el número, sèrie, fracció, sorteig i la quantitat que cadascú ha aportat.
La Policia recorda que, si es perd o és robat, és molt important denunciar-ho immediatament, i que tenir una fotografia del dècim pot ser clau per acreditar-ne la titularitat davant les autoritats.
Per últim, en cas de resultar premiat, els agents aconsellen ser discret i no esperar fins a l’últim dia per cobrar el premi, ja que el termini per fer-ho és de tres mesos.
