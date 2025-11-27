El secret de Jordi Cruz per mantenir les galetes cruixents durant més temps
El xef sempre té un as sota la màniga
A l'hora de cuinar hi ha diverses coses a tenir en compte: l'espai, el temps, l'experiència, la creativitat, els trucs de les àvies, etc. Així doncs, és un àmbit molt ampli i, per això és imprescindible estar al dia. I, tot i això, és molt difícil saber totes les receptes i trucs. Però si vols ser un bon cuiner o cuinera necessites seguir a influencers del rang de Jordi Cruz.
Aquest cuiner, manresà i amb un gran nom tant a la televisió com en l'àmbit culinari, no deixa mai d'impressionar-nos. Jurat de Màster Chef, guanyador de diverses estrelles Michelin i xef del restaurant ABaC a Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona. La seva primera estrella la va aconseguir el 2004 en el restaurant Estany Clar de Cercs, convertint-se en el xef més jove d'Espanya en aconseguir aquesta distinció. Actualment, té sis estrelles Michelin, repartides per diversos restaurants: Angle, ABac, Estany Clar i Atempo.
Un dels plats estrella de Jordi Cruz al restaurant ABaC és la pantera rosa
I avui ens delecta amb aquest senzill, però sorprenent truc per aconseguir que les galetes deixin de quedar toves al cap de dos dies d'haver obert el paquet o el pot de vidre. Només necessitaràs un tall de pa i col·locar-lo just a sobre. D'aquesta manera la humitat serà absorbida pel pa i les galetes quedaran intactes, cruixents i podran durar molts més dies. El contacte amb l'aire fa que s'estovin. A què esperes per provar-lo?
