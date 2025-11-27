Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El secret de Jordi Cruz per mantenir les galetes cruixents durant més temps

El xef sempre té un as sota la màniga

Cristina Clopés

A l'hora de cuinar hi ha diverses coses a tenir en compte: l'espai, el temps, l'experiència, la creativitat, els trucs de les àvies, etc. Així doncs, és un àmbit molt ampli i, per això és imprescindible estar al dia. I, tot i això, és molt difícil saber totes les receptes i trucs. Però si vols ser un bon cuiner o cuinera necessites seguir a influencers del rang de Jordi Cruz.

Aquest cuiner, manresà i amb un gran nom tant a la televisió com en l'àmbit culinari, no deixa mai d'impressionar-nos. Jurat de Màster Chef, guanyador de diverses estrelles Michelin i xef del restaurant ABaC a Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona. La seva primera estrella la va aconseguir el 2004 en el restaurant Estany Clar de Cercs, convertint-se en el xef més jove d'Espanya en aconseguir aquesta distinció. Actualment, té sis estrelles Michelin, repartides per diversos restaurants: Angle, ABac, Estany Clar i Atempo.

Un dels plats estrella de Jordi Cruz al restaurant ABaC és la pantera rosa

I avui ens delecta amb aquest senzill, però sorprenent truc per aconseguir que les galetes deixin de quedar toves al cap de dos dies d'haver obert el paquet o el pot de vidre. Només necessitaràs un tall de pa i col·locar-lo just a sobre. D'aquesta manera la humitat serà absorbida pel pa i les galetes quedaran intactes, cruixents i podran durar molts més dies. El contacte amb l'aire fa que s'estovin. A què esperes per provar-lo?

@jordicruzof

Se acabó encontrar galletas reblandecidas en el tarro! Quieres saber cómo??

♬ sonido original - JordiCruzOf

