Consells dels pediatres perquè les famílies facin un bon ús dels antibiòtics
Espanya ha reduït el consum d'aquests fàrmacs un 17% entre el 2014 i el 2022
Tot i això, el nostre país continua ocupant el setè lloc al rànquing d'ingesta d'antibiòtics
Rebeca Gil
La salut dels nens deu molt als antibiòtics, però aquests medicaments s'han tornat una arma de doble tall pel que fa a la salut de la població. I és que el mal ús dels antimicrobians ha originat un dels problemes que més preocupen el sector sanitari: la resistència als antibiòtics.
El doctor Roi Piñeiro Pérez, coordinador del Comitè de Medicaments de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), recorda que:
“Tan cert com dir que els antibiòtics són armes molt poderoses i beneficioses, ho és afirmar que si no les fem servir bé perdran tota la seva utilitat”.
De fet, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), les resistències antimicrobianes constitueixen una de les 10 amenaces principals per a la salut.
Afortunadament, segons dades del Pla Nacional davant de la Resistència als Antibiòtics (PRAN), coordinat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), Espanya és un dels països de la Unió Europea que més ha reduït el consum d'antibiòtics en els darrers anys.
En concret:
- La població espanyola entre el 2014 i el 2022 ha reduït el consum d'aquests fàrmacs un 17%
- I en animals s'utilitza un 61% menys
Tot i això, el nostre país continua ocupant el setè lloc al rànquing d'ingesta d'antibiòtics.
Per continuar avançant a disminuir cada cop més l'ús d'aquests medicaments i utilitzar els antibiòtics de forma correcta, encara cal millorar:
- D'una banda, la conscienciació de la població perquè utilitzi de manera adequada aquests fàrmacs
- I de l'altra, la formació dels sanitaris perquè els prescriguin correctament.
"La formació entre els professionals sanitaris en l'ús d'aquesta intervenció farmacològica és molt variable i, en molts aspectes, deficient", assenyala Piñeiro, que assegura que, entre altres mesures, "ajudaria que es reconegués oficialment l'especialitat de Malalties Infeccioses via MIR".
Consells dels pediatres per fer un bon ús dels antibiòtics
Encara és molt habitual a les consultes de pediatria que els pares es preguntin per què no es prescriu al nen un antibiòtic per curar-los les infeccions que presenten.
Doncs bé, els especialistes en pediatria recorden que els antibiòtics són medicaments que serveixen per tractar infeccions causades per bacteris, no per virus.
A més, insisteixen que l'ús inapropiat, el sobre ús o l'abús tenen com a conseqüència la selecció de ceps de bacteris que poden resistir el tractament, cosa que es coneix com a resistència bacteriana, una realitat que preocupa els especialistes pel risc que podria comportar la salut de les persones.
"Els bacteris també són vius i lluiten, igual que nosaltres, per sobreviure. Si abusem massa d'una manera d'atacar, aprendran la manera de defensar-se. Per desgràcia, avui ja tenim bacteris superresistents que han construït el seu propi búnquer i són molt difícils de tractar, fins i tot amb antibiòtics", assenyala l'expert de l'AEP.
Per això la gran importància que té utilitzar aquests fàrmacs de forma adequada.
Els especialistes del Comitè de Medicaments de l'AEP recomanen:
I per fer-ho bé, els especialistes del Comitè de Medicaments de l'AEP han establert 5 recomanacions molt clares:
1. La primera recomanació està més centrada en els professionals sanitaris que no pas en les famílies. I és que cal que el facultatiu faci una prescripció adequada dels antibiòtics. De vegades s'administra un antibiòtic “per si de cas”, sense una sospita fundada que hi pugui haver una infecció bacteriana.
La principal causa és el temor del professional de "deixar una possible infecció d'aquest tipus sense tractament. La clau per revertir aquesta tendència és la formació continuada dels sanitaris", assenyalen des de l'AEP.
2. Si es pauta un tractament amb antibiòtics per una sospita d'infecció bacteriana, cal suspendre una vegada es demostri que la infecció està produïda per un virus o un altre microorganisme.
3. No cal mantenir el tractament amb antibiòtics durant més temps del necessari. Cada malaltia necessita un nombre de dies ben definits en protocols i documents de consens. Més temps de tractament no suposa una millor curació de la infecció. Així, cal respectar sempre el temps establert pel pediatre.
4. No prendre antibiòtics en cas de grip, infecció vírica, dolor o refredat. Són infeccions molestes, que poden deixar fora de joc el nen durant dies, però no se solucionaran amb antibiòtics.
“Cal recordar que només són efectius contra els bacteris i, si els prenem aleatòriament per tractar altres infeccions o malalties, no seran eficaços quan realment els necessitem”
5. Tot i que cada vegada és menys freqüent, mai no s'ha de prendre antibiòtics sense prescripció mèdica. Tot i que tinguem una capsa d'antibiòtics amb pastilles sobrants d'alguna recepta anterior, no cal prendre-les si no hi ha hagut prèviament una prescripció facultativa.
