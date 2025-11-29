Reunim sis jocs gratuïts que actualment creen tendència a Play Store
Una selecció amb propostes recents i molt jugades a Play Store que ofereixen partides curtes, controls accessibles i model free to play
Carlos d'Ayala - Elsotanoperdido
Els telèfons mòbils han esdevingut una de les plataformes més importants per gaudir de jocs gratuïts. Al cap i a la fi, qui no en té un avui dia? A través d'ells, és possible accedir a una àmplia biblioteca de títols a qualsevol lloc i moment per gaudir d'experiències que van des de passatemps casuals fins a aventures més complexes. Sens dubte, Play Store ofereix milers d'excel·lents opcions per als usuaris de telèfons Android. La plataforma de Google reuneix un catàleg ple de jocs gratuïts capaços d'adaptar-se gairebé a qualsevol mena de jugador.
Amb això al cap, hem creat una selecció amb els sis jocs gratuïts actuals que destaquen per la seva popularitat. Es tracta d'una selecció d'oportunitats excel·lents per divertir-se sense gastar un cèntim. Acompanyeu-nos a descobrir-los a continuació!
'Hole.io'
'Hole.io' és un joc gratuït de Voodoo en què controles un forat que es desplaça per escenaris urbans i va empassant-se elements de l'entorn. Al principi només pot absorbir objectes petits com fanals o cotxes, però a mesura que augmenta de mida és possible engolir edificis complets i altres estructures més grans. La manera principal es basa en partides molt curtes, amb límit de temps, en què es competeix contra altres jugadors o contra la intel·ligència artificial per veure qui aconsegueix més punts. El control es realitza movent el dit per la pantalla sense menús complicats, així que funciona bé en sessions ràpides al mòbil.
'Hole io' - Gameplay Trailer
'Tik Tap Challenge'
Aquí es reuneixen diversos minijocs pensats per a partides molt curtes. L'aplicació combina proves senzilles de reflexos, petits trencaclosques i reptes sonors en què cal seguir instruccions amb la veu o reproduir patrons. Cada activitat té regles que s'aprenen en pocs segons i nivells que es van complicant de mica en mica, a més de reptes diaris. El seu apartat gràfic és senzill i prioritza la llegibilitat en pantalla, cosa que s'agraeix quan es juga amb la brillantor baixa.
'Tik Tap Challenge' - Games
'Level Devil - NOT A Troll Game'
Ara ens ocupem de la plataforma gratuïta d'Unept on la meta consisteix a portar el personatge fins a la porta de sortida a cada nivell. Sobre el paper sembla senzill, però el terra es pot obrir de sobte, sorgeixen punxes i hi ha sostres que cauen en el pitjor moment, així que requereix bons reflexos. Inclou més de 80 nivells breus, reinicis gairebé instantanis i un apartat visual senzill, una combinació molt adequada si et ve de gust un joc d'habilitat amb un sentit de l'humor força maliciós.
'Level Devil' - Game Trailer
'Block Blast!'
'Block Blast!' és un títol de puzles gratuït per a Android en què el jugador col·loca peces de diferents mides sobre una quadrícula fins a omplir files i columnes. No hi ha rellotge ni comptador de torns, de manera que es pot avançar amb calma, planificant diversos passos per endavant. El joc inclou reptes diaris, registre de millors puntuacions i recompenses que s'obtenen en assolir objectius senzills.
'Block Blast!' - TV Commercial
'Free Fire MAX'
'Free Fire MAX' és la versió millorada del conegut battle royale per a mòbils de Garena. Manté partides curtes en mapes reduïts fins a 50 participants per ronda, pensades per a dispositius Android que no sempre són de gamma alta, però amb textures i efectes més detallats que l'edició estàndard. El joc inclou diverses maneres, des d'enfrontaments per equips fins a la clàssica lluita en solitari, i un sistema de personatges amb habilitats que es poden combinar.
'Free Fire × Jujutsu Kaisen'
'Football League 2025'
'Football League 2025' és un joc de futbol gratuït centrat en partits ràpids i lligues senzilles de gestionar des del mòbil. El jugador s'ocupa de dirigir el seu club al camp, ajustar formacions i fer canvis durant els partits. Els controls tàctils es recolzen en botons virtuals per passar, xutar i esprintar, amb tutorials breus que ajuden a entendre la mecànica en pocs minuts. Inclou mode carrera, competicions per temporades i un sistema de millores per a la plantilla mitjançant fitxatges i resultats, animant a jugar diverses jornades seguides. La mida moderada i els requisits tècnics continguts el converteixen en una alternativa interessant per a mòbils que no poden amb simuladors esportius més pesats.
'Football League 2025' – Tràiler
Gratis a Play Store
En conjunt, tots aquests jocs tenen en comú que es descarreguen en pocs minuts, s'executen ràpidament i serveixen perfectament per mantenir entretingut en qualsevol estona lliure, des d'esperar el transport públic fins a un descans curt a qualsevol lloc. A més, tots es financen mitjançant publicitat i compres internes, de manera que convé revisar les opcions de despesa abans de començar. Què us ha semblat la nostra selecció amb els sis millors jocs gratuïts que podeu trobar actualment a Play Store?
