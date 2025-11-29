Xavi Abat, advocat, opina sobre els descomptes del Black Friday: "Són una estafa"
L’expert en dret ha compartit un nou vídeo al seu compte de TikTok
Ricardo Castelló
Després del Black Friday d'aquest divendres, una jornada marcada per grans descomptes, es dona el tret de sortida a la temporada de compres de Nadal. La societat surt en massa per aprofitar ofertes i adquirir productes que, sense rebaixes, probablement no compraria.
Tanmateix, l’advocat Xavi Abat ha alertat en un vídeo publicat a TikTok del negoci que realment s’amaga darrere d’aquesta data. L’expert en dret comença el vídeo, que compta amb més de 70.000 visualitzacions, dient que “això del Black Friday és una estafa”, però adverteix que és possible detectar-ho i evitar així caure en el parany de les empreses.
“Comença el Black Friday i ens bombardejen amb ofertes, amb preus, que moltes botigues han modificat fa uns dies les seves etiquetes”, comença alertant sobre el modus operandi que duen a terme alguns establiments.
Ho té clar: “ens tracten com a ximples”. L’advocat assenyala que “simulen rebaixes, però els preus són els de sempre”. Tot i això, comparteix què cal fer per veure si el descompte és real o fals.
Per aquesta raó, Abat revela cinc pàgines web per detectar l’historial de preus: Keepa, que compta amb un historial de preus molt detallat per a Amazon; CamelCamelCamel, una alternativa molt completa per veure preus antics d’Amazon; Idealo, comparador amb historial de preus de centenars de botigues; Honey, extensió que mostra tendències de preus en moltes webs; i Chollometro.
En el cas que es tracti d’un “fals descompte”, Abat explica què cal fer. La primera cosa seria reclamar al comerç per publicitat enganyosa, per després denunciar-lo a Consum (OMIC o CCAA), i sobretot guardar captures de l’historial de preu com a prova.
“La Llei de Defensa de Consumidors i Usuaris estableix sancions que van dels 3.000 euros fins al milió d’euros”, explica.
L’advertència de l’advocat no està passant desapercebuda a TikTok, ja que molts dels seus seguidors s’han pronunciat al respecte. Un usuari comenta: “Tens tota la raó”. Un altre indica: “El pitjor és que això no estigui regulat i no es pugui sancionar”.
