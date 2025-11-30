Quant cobra un treballador d'un kebab el 2025? Aquest és el sou
Els kebabs han guanyat molta popularitat aquests darrers anys, però és rendible per a un empleat?
Cristian Miguel Villa
Qui no ha anat o s'ha menjat un kebab aquests darrers anys? Aquests restaurants s'han convertit en referències absolutes del menjar ràpid, però del que es coneix poc és de quant cobren els seus empleats.
En general, el sou d'un treballador d'un restaurant Kebab no sol ser gaire alt. Segons estimacions, el sou mitjà d'un dels empleats és entre 1.100 i 1.250 euros bruts al mes, comptant habitualment amb 14 pagues.
Si, d'altra banda, hom troba que l'establiment en qüestió fa les pagues en 12 mesos, que també pot passar, llavors el sou sol moure's entre els 1.280 i els 1.450 euros bruts.
En darrera instància, això implica que el sou en net és habitualment de 1.050 a 1.150 euros al mes. Aquesta xifra definitiva depèn d'altres factors com l'IRPF, el tipus de contracte, l'antiguitat del treballador i altres elements que poden acabar alterant els números.
Dit això, normalment els sous més elevats són els que es mouen entre 1.150 i 1.200 euros nets. De forma general, aquests salaris solen ubicar-se als Kebabs que es troben a Madrid i Barcelona o voltants.
Desafortunadament, també hi ha constància que alguns locals de Kebab que ofereixen als seus treballadors condicions poc favorables. És així que s'arriben a registrar sous d'entre 900 i 1.000 euros nets al mes, amb una freqüència més gran del que es pensa.
Tot i el que és negatiu, 'tranquil·litza' saber que els treballadors del Kebab també reben pagues extres per casos excepcionals com els torns de nit o el fet de treballar en dies festius. Encara que això no dispara el sou, permet fer un guany més gran.
Què et semblen les condicions econòmiques dels treballadors dels Kebabs? Creus que cobren prou per a la feina feta o pensaves que comptarien amb un sou més gran?
