La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?

Comença a fer fred i a moltes llars ja s'ha encès la calefacció. T'expliquem com treure'n el millor rendiment

Radiador de gas

Radiador de gas / Arxiu

Bruna Segura

Manresa

El descens de temperatures ja fa dies que es va notant i a molts habitatges de Catalunya ja s'ha començat a encendre la calefacció. Aquest dilluns mateix, a Manresa, la mínima ha estat de 5,2ºC, a Martinet (a la Cerdanya), de 0,7ºC, i a Moià, de 7,7ºC. Tenir, però, una llar mínimament calenta té un cost cada vegada més elevat i ja no tothom té la capacitat econòmica suficient per fer-ho realitat. I qui pot, ho intenta fer de la manera més eficient possible. I per aconseguir-ho, sorgeixen molts dubtes, com per exemple, si resulta més convenient mantenir la calefacció encesa a una temperatura estable o tancar-la al sortir de casa i obrir-la al tornar. Què és millor?

Una dada rellevant és que, un de cada quatre habitatges de l'Estat no té calefacció. El 60% en té d'individual i només un 16% de central. Els qui en tenen, es recomana que, a l'hivern, s'utilitzi per assolir una temperatura de 19-21ºC, suficient per gaudir d'un confort adient. I és que, reduir la temperatura un grau, suposa un estalvi d'energia del 8%

Tenir la calefacció encesa o parar-la i engegar-la?

Hi ha qui pensa que quan se surt de casa és millor apagar la calefacció i engegar-la de nou quan es torna. Segons l'Institut Català d'Energia, no és ben bé així. Si hem d'abandonar la llar poques hores, és convenient regular el termòstat de la calefacció a 15ºC (o la posició econòmica d’alguns aparells).

Quan se surt poca estona de casa, s'hauria de deixar la calefacció a 15ºC

Quan se surt poca estona de casa, s'hauria de deixar la calefacció a 15ºC / PIXABAY

És important mantenir el flux d’energia de manera contínua, davant les fugues que es produeixen en portes, finestres i parets. I la situació s’agreuja en funció de les deficiències en l’aïllament de la llar, de manera que l’energia extra que es requereix per mantenir una temperatura determinada té més impacte a la factura que encendre-la i apagar-la a conveniència, segons destaca, per altra banda, l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi Energètic (IDAE). 

Quan sí que convé apagar la calefacció?

A diferència de quan sortim de casa una estona, sí que es recomana apagar del tot la calefacció a la nit, o bé quan hem d'estar fora de la llar moltes hores.

En aquests casos, quan l'engeguem, s’haurà de recórrer a un ús més intens de la calefacció per arribar a la temperatura de confort, però serà per un període reduït de temps.

segons l’IDAE, que recomana així limitar el seu ús «a l’horari real d’ocupació de les vivendes», així com apagar-la a la nit i abrigar-se al llit. 

10 trucs per estalviar en calefacció i reduir la factura

10 trucs per estalviar en calefacció i reduir la factura

Més consells per a un ús eficient de la calefacció

  • L’aire, dins del circuit de calefacció, dificulta la transmissió de calor. Per això és convenient purgar els radiadors una vegada l’any, quan s'inicia l'ús de la calefacció.
  • La ubicació òptima dels radiadors és sota les finestres per afavorir la correcta difusió de l’aire calent per l’habitació.
  • És convenient no tapar els radiadors amb mobles per obtenir la màxima radiació de calor.
  • Si tenim habitacions buides a la llar o que gairebé no s’utilitzen és convenient tancar la vàlvula dels seus radiadors o baixar la temperatura en el termòstat d'aquestes.
  • Si tenim un sistema de calefacció a gas cal que la caldera estigui equipada amb encesa electrònica i elements de regulació, com ara un termòstat programable.
  • Podem tenir calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària amb un sol aparell molt eficient i que pot funcionar amb energia elèctrica renovable, instal·lant una bomba de calor reversible.
La calefacció redueix a la meitat les morts per fred extrem a l'estat espanyol, segons un estudi

La calefacció redueix a la meitat les morts per fred extrem a l'estat espanyol, segons un estudi

