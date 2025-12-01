El color de la teva llengua pot avisar-te si tens càncer o diabetis, segons Harvard
El canvi de color a la llengua o l'aparició de taques, pot ser un símptoma clar que has d'anar al metge
Lidia Fernández
Els problemes de salut es poden manifestar de moltes maneres diferents en el nostre cos. Abans de començar a sentir-nos malament, o després d'haver tingut una mica de febre, hi ha un símptoma més que pots mirar per comprovar el teu estat de salut.
Es tracta del color de la teva llengua. Un detall que, segons un article publicat per Harvard, pot ser un indici d'algun problema sense tractar al teu organisme.
Tien Jiang, que treballa la prostodòncia al Departament de Política de Salut Bucal i Epidemiologia de la Facultat de Medicina Dental de Harvard, assegura que normalment, la llengua, ha de tenir sempre la mateixa forma, textura i color.
Per això quan canvia hauríem d'observar els colors que presenta i consultar amb el nostre metge.
Quin és l'aspecte saludable de la llengua?
Des de Harvard recorden que una llengua arrodonida i simètrica sol presentar un color rosa clar.
A més, també se sol observar una capa blanquinosa a la llengua que, segons Jiang, és una proteïna anomenada queratina que protegeix la llengua quan mengem.
A la llengua hi ha també les papil·les gustatives, petits bonys que es poden apreciar i que ens ajuden a detectar el sabor, la temperatura o el tacte.
A quins colors pot canviar la llengua?
És cert que alguns aliments poden provocar el canvi de color de la llengua, però és important saber que aquests efectes només són temporals.
Des dels àpats amb curri, fins als caramels amb colorants, esbandir-se amb aigua abundant hauria de ser suficient per eliminar aquests colors.
Marró o negre
El color marró o negre a la llengua és un indicatiu que pots patir la malaltia de llengua pilosa negra, una condició que sorgeix quan les pupil·les s'allarguen massa, però que, si passa, comença a atrapar bacteris i una barreja de colors dels aliments, que provoca el canvi de color.
Aquesta condició pot sorgir en persones amb pobra higiene bucal i desenvolupar-se amb factors de risc com ara la presa d'antibiòtics o antihistamínics, el tabaquisme, la sequedat bucal o el consum excessiu de cafè o te negre.
Taques blanques
Els pegats blancs a la boca o les nafres són més habituals, ja que poden sortir a conseqüència dels efectes secundaris de tractaments d'antibiòtics o contra el càncer.
Les aftes, que es formen pel creixement excessiu de llevats o fongs a la boca, també són causades per la diabetis o el VIH.
A més, l'ús de pròtesis dentals, el tabaquisme, la sequedat bucal o l'ús d'inhaladors d'esteroides també ajuden a aparèixer aquestes nafres.
Finalment, "en poques ocasions" assegura Harvard, és un símptoma de càncer oral.
Vermell o groc
De nou, pots tenir nafres vermelles o grogues molt doloroses que també assenyalen un càncer oral en comptades ocasions.
La resta de vegades sol ser deguda a una candidiasi bucal.
Vermell brillant
Si les taques vermelles a la llengua són més intenses, és un símptoma de dèficit de B12 o d'escarlatina, una infecció a la gola causada per la faringitis estreptocòccica que també es reflecteix amb erupcions vermelles a la pell.
Si aquestes taques no fan mal o canvien de lloc, es tracta d'un trastorn anomenat 'llengua geogràfica', que no suposa cap risc per a la salut.
Què cal fer en cas de tenir un color de llengua preocupant?
El canvi del color de la llengua és especialment preocupant si ve acompanyat amb altres símptomes, segons Harvard.
Aquests són febre, molt mal de coll, nafres que no desapareixen i més símptomes nous.
Un senyal que has de consultar el teu metge de capçalera o dentista perquè avaluï el teu estat i et recepti el medicament necessari per frenar el dolor.
Els especialistes també sabran si és important una millor neteja bucal o més hidratació.
Per acabar, haurà de ser la seva decisió si derivar el problema a un especialista o no.
Com netejar bé la llengua?
El doctor Tien Jiang ha donat les claus de la cura de la llengua, que ha d'acompanyar la rutina de rentar les dents almenys dues vegades al dia i utilitzar fil dental almenys una vegada al dia.
"Treu la llengua i llisca el raspall des del darrere cap endavant: una passada pel centre, una altra pel costat esquerre i una altra pel dret. Això ajuda a eliminar els bacteris i les restes que s'acumulen a les papil·les", suggereix Jiang, desaconsellant l'ús dels netejadors linguals que raspen la llengua.
"Les dades sobre l'eficàcia són contradictòries", afirma: "Tot es redueix al que estiguis disposat a fer diàriament per mantenir la llengua, les dents, la boca i les genives tan sanes com sigui possible".
