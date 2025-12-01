El VPH causa del 90% dels càncers de coll uterí: així es poden evitar els 2.000 casos que es diagnostiquen cada any
Per sota dels 25 anys hi pot haver casos, però si la dona està asimptomàtica, la recomanació es basa en la vacunació davant del VPH
Rafa Sardiña
Cada any es diagnostiquen 2.000 casos de càncer de coll uterí i aproximadament la meitat d'aquestes dones moren per aquesta causa, sobretot quan el diagnòstic es fa en estadis tardans o avançats. I moltes dones acudeixen a consulta amb la malaltia molt avança, però, als estadis inicials, hi ha estratègies eficaces com el cribratge: mitjançant citologia o la prova del virus del papil·loma humà (VPH), que permet detectar lesions precanceroses.
"Si les diagnostiquem i tractem a temps, evitem la seva progressió o detectem el càncer en fases inicials", explica a aquest diari la doctora Mar Ramírez, especialista en Ginecologia i Obstetrícia i membre de la Unitat de Ginecologia Oncològica i Patologia del Tracte Genital Inferior de l'Hospital Clínic San Carlos.
No obstant això, al nostre país predominaven els programes de cribratge oportunista, en què són les mateixes dones les que consulten amb el sistema sanitari per fer-se les proves. "El problema és que no són equitatius: només s'avalua les dones que hi van, i hi ha un grup important que no consulta i, per tant, no es garbella".
La importància de la vacuna contra el VPH
En els darrers anys, les comunitats autònomes estan desenvolupant programes de cribratge poblacional. "En aquest cas, és el sistema sanitari el que avisa les dones perquè hi participin. Això garanteix l'equitat i permet arribar a més població, garbellar més dones i detectar més lesions abans que progressin", recalca l'especialista. A més del cribratge, comptem amb una altra estratègia fonamental de prevenció primària: la vacunació davant del virus del papil·loma humà.
El cribratge està dirigit sobretot a dones entre 25 i 65 anys, que és la franja amb més probabilitat de detectar lesions. Per sota dels 25 anys hi pot haver casos, però si la dona està asimptomàtica, la recomanació es basa en la vacunació davant del VPH. I per sobre dels 65 anys també es diagnostiquen casos, però si la dona ha estat adequadament garbellada abans, la incidència és baixa. La doctora Ramírez aclareix que en aquest moment, el percentatge de dones que han completat correctament el programa de cribratge és menor del desitjable, i per això s'estan recomanant sistemes de captació activa.
Gairebé tots els casos de càncer de cèrvix són causats pel VPH
El virus del papil·loma humà és l'agent causal del càncer de coll uterí. I és que pràcticament tots els càncers estan produïts per una infecció persistent per aquest virus. "Només al voltant del 8% es consideren independents del VPH. L'associació entre aquest virus i el càncer de cèrvix és una de les més potents descrites per l'epidemiologia oncològica, comparable a la relació entre el tabac i el càncer de pulmó o entre el virus de l'hepatitis C i l'hepatocarcinoma".
Des de l'any 2020, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) té en marxa l'estratègia mundial per eliminar el càncer de coll uterí. Cada any es diagnostiquen més de 650.000 casos al món, i l'estratègia proposa l'objectiu 90-70-90 per al 2030:
- 90% de nenes vacunades abans dels 15 anys.
- 70% de dones garbellades amb un test d'alta precisió, com el del VPH.
- 90% de lesions precanceroses tractades de forma adequada.
La "bona notícia", remarca la ginecòloga, és que si s'aconsegueix, el càncer de cèrvix "es podria convertir en una malaltia rara", amb menys de 4 casos per cada 100.000 dones.
A Espanya, la cobertura de vacunació en nenes voreja el 90%. Sobre el cribratge, la majoria de les comunitats ja han implementat programes poblacionals basats en la prova del VPH. I pràcticament totes les dones diagnosticades de lesions precanceroses o de càncer de coll uterí reben tractament adequat. En aquest sentit, “som un país afortunat”.
Recomanada a qualsevol edat
La vacuna es pot administrar a qualsevol edat. Està indicada a partir dels nou anys sense límit superior a l'edat. A Espanya, la vacunació és finançada per a nenes i nens entre 10 i 12 anys, i hi ha un sistema de captació fins als 18 per als que no van ser vacunats abans.
"També és finançada en grups de risc: persones immunodeprimides, amb VIH, homes que mantenen relacions sexuals amb homes, treballadors del sexe o dones lligades per lesions precanceroses. Encara que no sigui finançada per a tota la població, qualsevol persona obté benefici de la vacunació”, subratlla la doctora.
Estendre aquesta recomanació a més grups tindria un impacte més gran i ajudaria a aconseguir l'eliminació del càncer de coll d'úter i altres càncers associats al VPH.
