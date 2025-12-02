Aquesta és la ciutat on és estiu tot l’any: té més de 300 dies de sol, una temperatura mitjana de 22 graus i un centre històric de postal
Amaga un centre històric amb més de 500 anys i edificis que et transporten a una altra època.
Noelia Santos
El sol i la platja a Espanya són un dels grans atractius com a destinació turística. Però hi ha un lloc on, a més, estan pràcticament garantits durant gairebé tots els dies de l’any.
Amb més de 4.000 hores de sol l’any, aquesta destinació són les Illes Canàries, aquell racó que flota al mig de l’Atlàntic i que pot presumir d’un clima temperat i suau fins i tot a l’hivern, on els dies són llargs i lluminosos, com si l’estiu no volgués acabar mai.
La ciutat amb el millor clima del món és a Espanya
De les vuit illes que formen l’arxipèlag (en realitat són més, si comptem els illots i rocs, com s’anomenen aquelles elevacions volcàniques que apareixen enmig del paisatge, fins i tot al mar, com aïllades de tot), n’hi ha una que s’emporta la palma, mai més ben dit.
Les Canàries presumeixen de bon clima tot l’any, però Gran Canària va un pas més enllà, perquè en aquesta illa es troba la ciutat amb el millor clima del món. Una ciutat que ha arribat a ser coneguda com la de l’eterna primavera.
És Las Palmas, que gaudeix d’una temperatura mitjana anual estable, al voltant dels 22 °C tot l’any (17 °C a l’hivern i 25 °C a l’estiu); o el que és el mateix, ni molt fred ni massa calor, i pluges escasses.
A més, diferents estudis indiquen que a Gran Canària hi ha entre 300 i 350 dies de sol l’any, cosa que situa Las Palmas entre les ciutats amb més sol de tota Europa, un al·licient ideal per viatjar a l’hivern.
Què veure a la ciutat amb el millor clima del món
Gran Canària és una illa de contrastos: de platja i muntanya, de dunes de sorra i de mar. Una illa que combina amb mestria el paisatge urbà amb el rural i que té a Las Palmas una de les ciutats més boniques de l’arxipèlag.
És com un secret molt ben guardat. Amb la seva estètica colonial tan reconeixible i els seus més de 500 anys d’història. Perquè tot va començar a Vegueta, el barri fundacional de la ciutat, a finals del segle XV.
El centre històric encara guarda el sabor d’aquella època, de quan la ciutat vivia dins les muralles (així va ser fins al segle XIX) i es percep a cada pas a través dels seus carrers estrets i empedrats que tant recorden a Cadis o fins i tot a Cuba.
Els tres edificis més interessants del patrimoni canari
Un dels grans emblemes és la catedral de Santa Anna, d’estil gòtic per dins i neoclàssic per fora, com es pot apreciar a la seva façana principal, la que dona a la plaça de Santa Anna, que, per a qui no ho sàpiga, és la primera plaça dissenyada a Espanya.
Un altre dels grans secrets de Las Palmas és la Casa de Colón, un edifici molt pintoresc per fora (amb tocs mudèjars i balcons de fusta en voladís) i que es troba a només uns metres de la catedral. Dins, amaga grans joies de l’art canari i els millors testimonis de la seva relació amb Amèrica, com ara cartografia i instruments de navegació.
I el Museu Canari, possiblement el museu més impactant de totes les illes. Fundat a finals del segle XIX, va néixer amb el propòsit d’investigar, difondre i conservar el ric patrimoni canari, des de la prehistòria fins a l’actualitat.
Això explica la col·lecció de més de 2.000 cranis i restes òssies prehistòriques, a més de gerres i utensilis de fang exposats a les seves onze seccions. És com un gran viatge al passat de les illes, de les seves costums i fins i tot de les pràctiques funeràries des dels orígens de Canàries. Quin viatge!
- Mor l'acompanyant d'un quad en xocar contra una vaca a Moià: el conductor fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
- Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres
- Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?