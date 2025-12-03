Aquesta és la veritat sobre per què no pots gaudir encara que tot et vagi bé
La falta de plenitud és un estat interior
Ángel Rull
En una societat que exalta el benestar, l'assoliment personal i l'autoajuda, reconèixer que una persona no pot gaudir de la seva vida tot i que "tot li vagi bé" resulta gairebé incomprensible. No obstant això, aquest fenomen és més comú del que sembla. Moltes persones experimenten una desconnexió emocional profunda just quan, des de fora, la seva vida sembla estar en el seu millor moment: tenen treball, una relació estable, salut, estabilitat econòmica. I, així i tot, alguna cosa no encaixa.
Aquesta dissonància entre les circumstàncies externes positives i el malestar intern genera confusió, culpa i un sentiment d'incomoditat difícil de nomenar. "Hauria d'estar feliç, però no ho estic" és una frase que moltes persones repeteixen en silenci, tement que verbalitzar-la les faci semblar ingrates o incomprensibles. Aquest conflicte pot fer que el malestar es cronifiqui o es visqui en solitud, alimentant encara més la desconnexió emocional.
El problema no és l'absència de motius objectius per a sentir-se bé, sinó una desvinculació entre el que es viu externament i el que s'experimenta internament. A vegades, el cos i les emocions triguen a aconseguir als assoliments, i altres vegades, aquests assoliments no responen a desitjos genuïns, sinó a expectatives socials o familiars que s'han interioritzat. Comprendre aquesta possibilitat és el primer pas per a mirar el malestar sense judici.
El paper ocult de l'esgotament emocional
Un dels factors més freqüents en la dificultat per a gaudir, fins i tot en moments favorables, és l'esgotament emocional. No es tracta només d'estar cansat per una agenda plena o una càrrega laboral excessiva, sinó d'una fatiga profunda que afecta la capacitat de connectar amb el plaer, l'alegria o la motivació. Aquesta forma d'esgotament moltes vegades passa desapercebuda perquè no es manifesta en forma de malaltia, sinó com una espècie d'anestèsia emocional.
Quan una persona ha sostingut durant molt de temps alts nivells d'exigència, perfeccionisme o autocontrol, pot arribar a un punt en el qual perd la capacitat de registrar les emocions agradables. Tot sembla un esforç més, fins i tot allò que se suposa que hauria de ser font de satisfacció. Això passa amb freqüència en persones que han viscut en "mode supervivència" durant molt de temps, gestionant crisi o complint expectatives sense pausa ni espai per a elaborar el viscut.
El cos, en aquests casos, aprèn a mantenir-se en alerta constant, i desactivar aquest estat no és automàtic. Fins i tot quan les condicions externes milloren, l'organisme necessita temps per a restablir un equilibri intern que permeti experimentar plaer. Forçar l'alegria en aquest context no sols és ineficaç, sinó que pot intensificar la frustració. Reconèixer l'esgotament emocional com una causa legítima d'aquest bloqueig és clau per a començar a abordar-lo.
Expectatives irreals sobre la felicitat i la plenitud
Vivim envoltats de missatges que prometen que la felicitat és un estat continu, assolible si se segueixen uns certs passos, es manté una actitud positiva o es compleix amb determinats hàbits. Aquesta visió, encara que atractiva, és simplista i genera una càrrega invisible sobre els qui no aconsegueixen sentir-se bé malgrat "haver-ho fet tot bé". La pressió per gaudir pot convertir-se en una font addicional de sofriment.
La realitat emocional és molt més complexa que qualsevol recepta de benestar. Les emocions humanes no són binàries ni lineals: poden coexistir sensacions contradictòries, com sentir alleujament i tristesa al mateix temps, o experimentar assoliments personals sense sentir eufòria. Quan s'interioritza la idea que "hauria d'estar feliç", qualsevol altra emoció es percep com una fallada personal, alimentant una espiral d'autoexigència i frustració.
També és important considerar que moltes persones han construït la seva vida seguint mandats externs més que decisions pròpies. La carrera que es tria, la manera de viure, fins i tot els vincles afectius, poden respondre al que s'esperava d'elles més que a desitjos genuïns. Aquesta desconnexió amb l'autèntic pot generar una sensació d'èxit buit, en el qual tot està "bé" però res se sent veritable. Identificar aquesta falta d'autenticitat és dolorós, però també alliberador.
El plaer també requereix presència emocional
Gaudir no és només una conseqüència de tenir una vida ordenada o lliure de problemes. El plaer emocional necessita un espai intern disponible, una obertura per a connectar amb el que està passant en el present. Quan la ment està en el futur, preocupada per mantenir el reeixit o per evitar perdre'l, es torna molt difícil registrar l'agradable del present.
Això es veu amb claredat en persones que han aconseguit metes importants però no aconsegueixen celebrar-les: el pensament ja està en el següent pas, en el nou repte, en el que falta per fer. Aquesta dinàmica, pròpia de personalitats molt exigents o criades en entorns amb poca validació emocional, saboteja la possibilitat de gaudir. Es viu en una espècie de carrera constant, on el plaer es posterga indefinidament.
També hi ha emocions latents que poden bloquejar el gaudir, com la tristesa no expressada, el dol no elaborat o l'ansietat crònica. En aquests casos, el sistema emocional està ocupat processant dolor, encara que no sempre de manera conscient. Donar espai a aquestes emocions, permetre que existeixin sense intentar tapar-les amb "positivitat" artificial, és un pas necessari per a recuperar la capacitat de sentir plaer. El gaudir no s'imposa; es permet quan l'entorn emocional és prou segur.
El dret a no estar bé, fins i tot quan tot sembla estar-ho
No poder gaudir no és un signe de feblesa ni d'ingratitud. És un senyal que una cosa interna necessita atenció, cura i escolta. Moltes vegades, és l'únic llenguatge que té el cos per a avisar que hi ha un desequilibri emocional que no pot resoldre's amb mètodes ràpids ni amb receptes estàndard de felicitat. Validar aquesta experiència és el primer pas per a transformar-la.
Acceptar que el benestar no sempre se sent, fins i tot quan objectivament hi ha raons per a això, allibera de la pressió d'estar "bé costi el que costi". Permet observar amb honestedat el que ocorre per dins, i reconèixer que la salut emocional també implica permetre's no gaudir en determinats moments, sense jutjar-se per això.
Des d'una mirada psicològica, és fonamental generar espais on es pugui parlar d'aquest malestar sense por de ser incompresa. On s'entengui que la plenitud no sempre és sinònim de felicitat visible, sinó de coherència entre el que es viu i el que se sent. Perquè només des d'aquesta honestedat emocional és possible recuperar el contacte amb el plaer genuí i construir una vida que, més que semblar bona, se senti pròpia i habitable.
