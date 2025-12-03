Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Proves per a la prevenció del càncer de còlon i recte

Aquestes són les tres proves que s'han de fer

Evita aquest tipus de càncer amb aquestes proves

Evita aquest tipus de càncer amb aquestes proves / Getty Images

Eva Remolina / AMIC

El càncer de còlon i recte és una de les formes de càncer més freqüents a Catalunya i a tot Espanya. Tot i això, és una de les malalties més prevenibles si es fan els controls i proves adequades a temps. La detecció precoç augmenta significativament les possibilitats de curació i millora la qualitat de vida dels pacients. Les proves de cribratge són aquelles que es realitzen a persones sense símptomes amb l’objectiu de detectar precoçment lesions precanceroses o càncer en fases inicials. Les principals proves utilitzades per prevenir el càncer colorectal són:

Test de sang oculta a les femtes (TSOF)

  • Procediment: Es recull una mostra de femta a casa i es porta al laboratori, on es detecta la presència de sang no visible a simple vista.
  • Freqüència: Normalment cada dos anys.
  • Destinataris: Homes i dones d’entre 50 i 69 anys amb risc mitjà de càncer colorectal.

Colonoscòpia

  • Procediment: És una exploració endoscòpica que permet visualitzar directament tot el còlon i el recte. Durant la prova es poden extirpar pòlips o prendre mostres de teixit per analitzar-les. La colonoscòpia requereix una preparació intestinal prèvia i normalment sedació.
  • Freqüència: Es fa quan el test de sang oculta a les femtes és positiu o en casos d’alt risc (per exemple, antecedents familiars). També es pot fer com a prova de cribratge cada deu anys en persones amb risc mitjà segons protocol.
  • Destinataris: Persones amb resultats positius en altres proves, antecedents familiars de càncer colorectal o certes malalties inflamatòries intestinals.

Sigmoidoscòpia flexible

  • Procediment: Similar a la colonoscòpia, però només explora la part final del còlon i el recte. Permet extreure pòlips i prendre mostres de teixit.
  • Freqüència: Cada cinc anys aproximadament, depenent del programa de cribratge local.
  • Destinataris: Algunes regions la recomanen com a alternativa al test de sang oculta o per persones amb risc moderat.

Detectar a temps pòlips o lesions precanceroses permet prevenir el desenvolupament del càncer. Quan es detecta el càncer en fases inicials, les taxes de supervivència superen el 90%. Per això, seguir les recomanacions de cribratge segons l’edat i el risc personal és clau.

TEMES

Tracking Pixel Contents