Aurelio Rojas, cardiòleg, sobre els beneficis de les sardines: "Pot marcar una gran diferència en la teva salut i el teu cor"
Aquestes són les vegades que les has d'ingerir a la setmana
Lola Gutiérrez
Les malalties cardiovasculars són responsables de més del 25% de les morts a Espanya. Més de 120.000 espanyols pateixen un infart de miocardi o una angina de pit cada any. Darrere del 60% de les malalties cardiovasculars es troba el colesterol. Per tenir cura del cor, l'òrgan vital, l'alimentació i l'activitat física són fonamentals.
Una bona dieta contribueix a un cor més sa i a reduir les possibilitats de patir malalties cardiovasculars. Encara que alguns opten per suplements per millorar la dieta, hi ha aliments que poden marcar la diferència. El doctor Aurelio Rojas exposa els beneficis de les sardines, “un d'aquests aliments que passem per alt… fins que entens què fan en l'àmbit cel·lular”.
En un món on ens compliquem amb suplements, dietes impossibles i productes “fit”, de vegades el més eficaç és també el més simple.
Un petit canvi que pot marcar una gran diferència en la teva salut i el teu cor.
Omega-3 i vitamina D
Les sardines "no només són riques en EPA i DHA, els dos àcids omega-3 més actius al cos humà, sinó que també aporten vitamina D, seleni, calci altament bio disponible i proteïna completa amb tots els aminoàcids essencials", assegura el doctor Rojas. Tot i que cada vegada són més els que recorren als suplements per aconseguir aquest tipus de greixos i vitamines, assegura que "aquest és un combo (omega-3 i vitamina D) difícil de trobar fins i tot en suplements".
"La combinació d'omega-3+vitamina D millora la funció endotelial, redueix l'estrès oxidatiu i modula rutes inflamatòries tan sensibles com NF-κB i IL-6, claus en la prevenció d'hipertensió, síndrome metabòlica i deteriorament cognitiu"
El peix blau, que inclou sardines (també les de llauna), seitons o salmó, a més, ajuden a evitar que les plaquetes s'activin i formin trombes, de manera que els experts recomanen menjar-los dues vegades a la setmana. "I una dada que gairebé ningú no sap: les sardines contenen taurina, un aminoàcid que millora la pressió arterial, protegeix el cor i facilita l'equilibri del sistema nerviós", revela Rojas.
Segons diversos estudis, el consum habitual de peix blau petit s'associa amb menor progressió de placa ateroescleròtica, millor variabilitat de la freqüència cardíaca, reducció del risc de demència i declivi cognitiu lleu, millor sensibilitat a la insulina, més sacietat i control de pes i disminució de triglicèrids en poques setmanes.
"Si vols aprofitar tots aquests beneficis pren sardines dues vegades per setmana i combina-les amb tomàquet natural. El tomàquet té licopè que es combina amb l'omega-3 per potenciar-ne els efectes i millorar el teu colesterol, la teva pressió arterial i la teva energia", aconsella el metge que conclou que és "un petit canvi que pot marcar una gran diferència en la teva salut i el teu cor".
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer