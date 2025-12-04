Del Palace i de 34 anys: així és la millor conserge d'hotel de luxe d’Espanya
Idalija Nacaite, d’origen lituà, que suma una dècada darrere el taulell d’El Palace Barcelona, ha sigut guardonada com a Millor Conserge Jove
Patricia Castán
La macrotrobada de conserges d’hotels de luxe de tot Espanya de la xarxa internacional de Las Llaves de Oro, celebrada la setmana passada a Barcelona, ha tingut com a colofó l’elecció d’una professional de la ciutat com a Millor Conserge Jove d’Espanya 2025. Es tracta d’Idalija Nacaite, de 34 anys i nacionalitat lituana, que ja suma una dècada darrere el prestigiós taulell de l’Hotel El Palace Barcelona. La vencedora representarà el país a la final mundial que tindrà lloc a Austràlia l’abril del 2026, on es desafiaran els millors aconseguidors, la missió dels quals és fer úniques les experiències dels viatgers a les destinacions.
Fa un any, va ser finalista juntament amb un altre col·lega de la capital catalana. Però en aquesta ocasió s’ha imposat com la millor del país, en un certamen que es limita als més joves de 35 anys –per incentivar la professió– i en dura competència amb les noves generacions de professionals de l’hoteleria de primer nivell. Las Llaves de Oro (Les Clefs d’Or) és una històrica organització els integrants de la qual són conserges (d’experiència acreditada) que treballen als taulells dels hotels de cinc estrelles i luxe, per proporcionar servei, informació i assistència personalitzada als hostes. No s’han de confondre amb l’àrea de recepció, on es fan tasques d’entrada i sortida de clients i més administratives. Els 4.000 membres de la xarxa arreu del món es distingeixen per lluir un pin daurat a la solapa amb dues claus creuades.
Per la seva missió, que abraça des de reserves i planificacions dels hostes a la ciutat fins a peticions que de vegades resulten molt complexes, se’ls considera els grans aconseguidors de les necessitats i capricis del viatger. La seva agenda de contactes val més que el seu pes en or i estan al corrent de tot el que es pot fer o és tendència, a banda d’estar connectats amb d’altres Llaves de Oro per facilitar el moviment dels seus clients. Divendres passat, alguns dels 120 professionals reunits a Barcelona van explicar alguns dels seus èxits, de vegades inversemblants. Segons explica Mauro Torres (Hotel Mercer), delegat de Catalunya i vicepresident a Espanya, és un "gran èxit", que evidencia el gran nivell de la professió a Barcelona, on el turisme de luxe té una importància estratègica.
Reptes continus
Com va explicar llavors Idalija a aquest diari, va arribar a Barcelona quan estudiava la carrera de Turisme al seu país, per fer pràctiques a la cadena Meliá. Va acabar els estudis, va cursar un màster a la ciutat, va continuar treballant i un dia va deixar el currículum a El Palace, l’hotel dels seus "somnis", per l’estil, històric, clàssic i elegant, que el distingeix entre la categoria de gran luxe. Va ser capaç d’aprendre espanyol en tot just uns mesos per integrar-se en un equip de vuit conserges (el que més claus daurades suma) i el pròxim 2 de febrer sumarà 11 anys a l’hotel, coincidint amb el seu aniversari. "Va ser el millor regal" i es va convertir en professió i passió.
Ara, en la seva elecció s’han tingut en compte valors com ara "el servei, la discreció, la integritat, l’anticipació, l’excel·lència i l’atenció al detall", assenyalen fonts de Las Llaves de Oro.
L’experiència que acumula (tres lustres en total) li ha permès interactuar amb milers de viatgers (la seva passió) també en anglès, rus i català, i li porta continus reptes. El més difícil encara. Fa un any ho il·lustrava amb un exemple recent en la seva jornada laboral: gestionar un vaixell privat d’un dia per l’altre per a un client que volia una escapada personalitzada a Alacant, sense importar l’astronòmic preu.
