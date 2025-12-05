Mario Alonso Puig, expert en creixement personal, sobre la importància de controlar la por: "Es converteix en un problema"
Hem sobreviscut contra els depredadors gràcies a la por
Cloe Bellido
La por és una emoció natural que tots experimentem, un mecanisme de supervivència. Això sí, quan no es controla adequadament, es pot convertir en un obstacle que limita el nostre creixement personal i professional. Aprendre a gestionar la por no només ajuda a prendre decisions millors, sinó que també enforteix la confiança, millora la salut mental i obre el camí cap a noves oportunitats.
Així ho defensa el cirurgià, conferenciant i escriptor expert en creixement personal Mario Alonso Puig, que convida a reflexionar sobre com distingir entre una por real i una de creada per la ment. "Pertanyem al 0,1% de les espècies de què hi ha registre fòssil i que encara continuen vives. Com hem aconseguit això? Doncs ho hem aconseguit entre altres coses perquè hem sabut distingir l'amenaça abans que fos massa tard. Els mecanismes de la por el que intenten és captar qualsevol cosa que pugui suposar una amenaça", introdueix.
La ment crea miratges
Aquest mecanisme de supervivència està dissenyat per alertar-nos d'amenaces, fonamental quan els humans s'enfrontaven a depredadors. Ara bé, la por mal gestionada pot distorsionar la realitat. "Es converteix en un problema quan la ment o certs compartiments de la ment utilitzen aquests mecanismes per generar unes pors que les vivim com a reals i que són simples al·lucinacions, simples miratges que la ment és capaç de crear", explica Alonso Puig.
Així, "hi ha persones perfectament capaces de fer front a un munt de desafiaments, però la por els atura, la por els esclavitza". L'expert explica que l'anatomia de la por té "un substrat fisiològic però també un enorme component mental". "Entendre la relació entre els dos espais crec que és importantíssim per viure amb més confiança, amb més il·lusió i amb més serenitat", conclou.
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Judit Vinyes anuncia un adeu progressiu de BeGI per unir-se a Aliança Catalana