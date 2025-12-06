7 passos per a evitar que els llavis s'esquerdin i s'assequin a l'hivern
Mantenir cura d'ells és fonamental per evitar ferides
Eva Remolina / AMIC
Els llavis esquerdats són una molèstia molt comuna, especialment durant els mesos freds o en condicions climàtiques seques. Aquesta condició, coneguda com a queilitis, pot causar dolor, incomoditat i, en casos més greus, fissures que poden sagnar. Per sort, amb uns quants passos senzills, és possible prevenir i tractar els llavis esquerdats. A continuació, t’expliquem com cuidar-los i mantenir-los saludables.
1. Mantingues els llavis hidratats
La causa principal dels llavis esquerdats és la manca d'humitat. Utilitza bàlsams labials rics en ingredients hidratants com:
- Mantega de karité
- Oli de coco
- Cera d’abelles
- Àloe vera
Assegura't d'aplicar el bàlsam diverses vegades al dia, especialment abans de sortir de casa i abans d’anar a dormir.
2. Beu prou aigua
La deshidratació també pot afectar els llavis. Beu almenys 1,5-2 litres d’aigua al dia per assegurar-te que el teu cos i els teus llavis estiguin ben hidratats.
3. Evita llepar-te els llavis
Tot i que llepar-te els llavis pot semblar una solució ràpida per alleujar la sequedat, aquesta acció empitjora la situació. La saliva s'evapora ràpidament, deixant els llavis encara més secs.
4. Protegeix-los del clima
El vent, el fred i l'exposició al sol són factors que poden agreujar la sequedat dels llavis. Per protegir-los:
- Utilitza un bàlsam amb protecció solar (SPF 15 o superior) si estàs exposat al sol.
- Tapa’t els llavis amb una bufanda durant els dies freds i ventosos.
5. Exfolia suaument els llavis
Un exfoliant suau pot ajudar a eliminar les cèl·lules mortes de la pell. Pots preparar un exfoliant casolà barrejant una mica de sucre amb mel. Frega suaument aquesta mescla sobre els llavis amb moviments circulars i després esbandeix amb aigua tèbia. Aplica un bàlsam hidratant després de l’exfoliació.
6. Evita productes irritants
Alguns productes labials contenen fragàncies, alcohol o altres ingredients que poden irritar els llavis. Opta per productes hipoal·lèrgics i sense fragàncies.
7. Consulta un professional si el problema persisteix
Si els llavis esquerdats no milloren malgrat que aquestes cures o si desenvolupes fissures doloroses i inflor, és recomanable consultar un dermatòleg. Podria ser un signe d’una condició més greu, com una infecció o una al·lèrgia.
