Anglaterra t'obligarà a demanar aquest nou document per entrar al país a partir del febrer
A partir del 25 de febrer del 2026, els ciutadans espanyols sense visat ni residència britànica hauran de comptar amb una Autorització Electrònica de Viatge aprovada abans d'embarcar
Lola Gutiérrez
El Govern del Regne Unit ha anunciat que, a partir del 25 de febrer del 2026, els espanyols que no tinguin un visat o amb un estatus legal de residència —com l'EUSS o l'Indefinite Leave to Remain (permís de residència permanent) necessitaran obligatòriament una Autorització Electrònica de Viatge (ETA, per les sigles en anglès).
Tot i que la sol·licitud de l'autorització està disponible des del 2 d'abril del 2025, serà a partir del febrer del 2026 quan s'enduriran els controls: les aerolínies deixaran de permetre l'embarcament als passatgers que únicament mostrin el comprovant d'haver sol·licitat l'autorització. Serà imprescindible presentar una ETA ja aprovada.
El permís serà obligatori per als viatgers espanyols no residents que entrin al Regne Unit per turisme, negocis, visites familiars o altres desplaçaments de curta estada. També s'exigirà per als que facin trànsit i hagin de passar per un control fronterer. L'autorització electrònica de viatge no permet treballar ni estudiar; els qui viatgin amb aquests fins han de sol·licitar un visat específic.
Les autoritats britàniques recomanen tramitar l'autorització exclusivament a través de l'app oficial del Govern, davant de la proliferació de serveis privats amb tarifes elevades i fins i tot casos de frau. Tot i que la resposta sol arribar en pocs minuts, s'aconsella sol·licitar-la amb un mínim de tres dies hàbils d'antelació, ja que algunes sol·licituds requereixen revisions addicionals.
Doble nacionalitat
L'Executiu britànic adverteix els que tenen doble nacionalitat, inclosa la britànica, que verifiquin la vigència del passaport del Regne Unit per evitar incidències en l'embarcament a partir del febrer del 2026.
Residents al Regne Unit
Per la seva banda, els residents legals han de comptar amb un compte electrònic UKVI a la plataforma eVisas i mantenir actualitzades totes les seves dades personals, inclòs el número de passaport.
La sol·licitud de l'ETA es pot fer a través del lloc oficial del Govern britànic.
