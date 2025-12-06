Higiene
Com podem desinfectar el mòbil?
La pantalla del telèfon pot contenir fins a 600 tipus de bacteris, 30 vegades més que els que hi ha a la tassa del vàter
Vega S. Sánchez
La recomanació més útil per evitar contreure coronavirus és rentar-se a consciència les mans, una mesura d’higiene que resulta útil no només per evitar la Covid-19, sinó també per no encomanar-se de grip, refredat comú o una infinitat d’altres malalties.
Això no obstant, els experts en microbiologia alerten que hi ha una falta important de desinfecció en zones oblidades de les cases, com les baietes i esponges o les gomes d’aparells com la nevera o la cafetera.
I entre aquests objectes oblidats, les pantalles dels telèfons mòbils i tauletes, que tenen bacteris del mateix tipus que les que hi ha en baietes i esponges de la cuina.
La pantalla del telèfon mòbil, per exemple, pot contenir fins a 600 tipus de bacteris, 30 vegades més que els que hi ha a la tassa del vàter. I el coronavirus pot estar-se fins a 9 dies en superfícies com ara metall, vidre o plàstic, segons una anàlisi publicada en el ‘Journal Hospital Infection’.
És per això pel que, per molt que un es renti les mans, si després es manipula el teclat de l’ordinador, la pantalla del telèfon mòbil o algun dels objectes ‘oblidats’, el contagi pot ser factible.
Els experts recomanen desinfectar sempre el mòbil almenys una vegada al mes. Per a això, n’hi ha prou amb utilitzar un drap humitejat amb aigua i alcohol, tot i que els fabricants de mòbil aconsellen només aigua. No obstant, l’aigua elimina la brutícia o les marques d’empremtes, però no és eficaç amb els bacteris. Per desinfectar el telèfon, cal posar tres parts d’alcohol etílic al 96% (el de les ferides) i una d’aigua.
Treure i desinfectar la funda
El primer per netejar el mòbil és treure-li la funda, element que també s’haurà de desinfectar abans de tornar a col·locar-la.
Després de tenir la funda neta, és el torn de la pantalla: per a això, utilitzar un drap amb microfibra –similar a la tovalloleta que s’utilitza per netejar les ulleres o els objectius de les càmeres de fotos– és suficient, tot i que la barreja d’aigua i alcohol també és efectiva sempre que no tingui cobertura oleòfuga –una fina capa que tenen gairebé tots els mòbils de gamma mitjana i alta–. En cas que en tingui, la barreja es pot fer amb vi blanc i aigua. En tots els casos és necessari evitar netejavidres o qualsevol altre tipus de substància corrosiva o abrasiva.
Per a les zones posteriors o les cantonades de l’aparell es pot utilitzar alcohol isopropílic, que s’utilitza per a la neteja de les pantalles d’ordinador o tauletes, monitors de televisió, DVD i altres dispositius electrònics, tot i que també s’utilitza en la indústria farmacèutica i cosmètica.
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest Pont de Desembre